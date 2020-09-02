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Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни

Последние несколько лет Айшат Кадырова возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью. Принимая решение об этом назначении, Кадыров, по его словам, проконсультировался с главой республиканского Минкульта
Айшат Кадырова
Айшат Кадырова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры республики. Об этом чеченский лидер сообщил в Telegram.

«Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю ее с очередным важным событием в жизни», — написал он.

По словам Кадырова, назначение его дочери на должность — «твердо взвешенное решение». «Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — отметил он.

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Глава Чечни рассказал, что на протяжении последних лет Айшат успешно возглавляла модный дом Firdaws (основан в 2009 году супругой Кадырова), а также внесла вклад в развитие чеченской филармонии. Кадыров напомнил, что в марте текущего года его дочь была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

«Решение о ее назначении принято, учитывая все перечисленные факторы, а также исходя из соответствующей инициативы дорогого брата, министра культуры ЧР Хож-Бауди Дааева. Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ», — подытожил глава Чечни.

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У Рамзана Кадырова десять детей — четыре сына и шесть дочерей. Айшат — старший ребенок в семье Кадыровых. В середине июля этого года Госдеп США наложили санкции на Рамзана Кадырова, его супругу Медни и дочерей Айшат и Карину (Хадижат).

Айшат Кадырова, комментируя эту ситуацию, выразила недоумение в связи с включением ее в американский черный список. «Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остается незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки», — сказала она.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Айшат Кадырова, Рамзан Кадыров, замминистра, Чечня
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