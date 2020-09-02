Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни

Последние несколько лет Айшат Кадырова возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью. Принимая решение об этом назначении, Кадыров, по его словам, проконсультировался с главой республиканского Минкульта

Айшат Кадырова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры республики. Об этом чеченский лидер сообщил в Telegram.

«Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю ее с очередным важным событием в жизни», — написал он.

По словам Кадырова, назначение его дочери на должность — «твердо взвешенное решение». «Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры», — отметил он.

Глава Чечни рассказал, что на протяжении последних лет Айшат успешно возглавляла модный дом Firdaws (основан в 2009 году супругой Кадырова), а также внесла вклад в развитие чеченской филармонии. Кадыров напомнил, что в марте текущего года его дочь была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».