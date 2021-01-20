Кадыров заявил о полной ликвидации бандподполья в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

С уничтожением банды Аслана Бютукаева в Чечне полностью ликвидированы подпольные террористические группы, заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Спецоперация была спланирована давно. Я лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев. Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Кадыров.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! <...> Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили», — заверил глава Чечни.

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