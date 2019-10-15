В Чечне отреагировали на сообщения СМИ о «зачистке» окружения Кадырова

В Чечне отреагировали на сообщения СМИ о «зачистке» окружения Кадырова

Информация о масштабной «зачистке», проводимой среди окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, является недостоверной. Об этом сообщил изданию Ura.ru министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

«Никакие фейки «Новой газеты» мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», — сказал Умаров.

При этом пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать эту информацию.

14 октября «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила о проводимой в окружении Рамзана Кадырова зачистке. Издание писало, что основной причиной задержаний стали проявления неуважения к семье главы Чечни.

По данным «Новой газеты», задержания начались после отставки в конце июля мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева. И.о мэра города стал 28-летний родственник Кадырова Хас-Магомед Кадыров. В числе задержанных оказались глава МЧС Чечни Руслан Яхъяев, экс-министр сельского хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов, начальник ГИБДД МВД по Чечне Шамхан Денилханов и первый замглавы МВД по Чечне Апти Алаудинов, который впоследствии опроверг эту информацию, сняв соответствующий видеоролик.