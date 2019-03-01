Британская армия объявила о завершении зачистки Солсбери от «Новичка»

Войска химической, биологической и радиационной защиты в течение года проводили дезактивацию. Только сейчас военные объявили о завершении операции

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Спустя почти год после отравления Александра и Юлии Скрипаль в британском Солсбери армия Великобритании завершила очистку города от химического оружия, использованного при покушении. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей силовых структур.

Работу над дезактивацией Солсбери проводили от 600 до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты.

Всего в городе было обнаружено 12 мест, зараженных нервно-паралитическим агентом. В их числе — дом Сергея Скрипаля, лавка в парке, где отец и дочь были обнаружены в бессознательном состоянии, паб The Mill и ресторан Zizzi, где до отравления обедали Скрипали.

Были среди зараженных участков и места, не связанные с экс-полковником ГРУ. Так, отравляющее вещество было найдено в доме сержанта-детектива Ника Бэйли, проводившего обыск в доме Скрипаля. Сам полицейский был госпитализирован и прошел курс лечения.