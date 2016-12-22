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Отравившийся «Новичком» полицейский рассказал о своем зараженном доме
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Отравившийся «Новичком» полицейский рассказал о своем зараженном доме
Отравление Скрипалей, 22:25
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Отравившийся «Новичком» полицейский рассказал о своем зараженном доме
Полицейский Ник Бэйли, который обследовал дом Скрипалей после их отравления, также попал под воздействие «Новичка». Он невольно заразил отравляющим веществом собственный дом и пока что не может туда вернуться
Фото: Henry Nicholls / Reuters

В своем первом интервью после отравления «Новичком» сержант-детектив Ник Бэйли рассказал Би-би-си о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после расследования дела.

Детектив попал под воздействие отравляющего вещества, когда оказался в доме Скрипалей, куда его отправили для расследования. Им поручили убедиться, что в доме не было других пострадавших. В дом Ник Бэйли и пара его коллег зашли, облаченные в костюмы химзащиты. Однако спустя несколько часов Бэйли почувствовал себя плохо. Бэйли не знает, почему его не спас костюм химзащиты: «Я мог поправить мою маску для лица или очки, когда находился в доме, рукой, которая была в этом [веществе]».

О том, что он был отравлен «Новичком», Бэйли узнал от врачей уже в больнице. «Я был в сознании все время. Я перенес много инъекций. У меня было пять-шесть капельниц одновременно», — рассказал полицейский. Он отметил, что после лечения физически чувствовал себя «оцепеневшим».

История повлияла не только на здоровье полицейского. После обследования места жительства Скрипалей Бэйли случайно перенес частицы отравляющего вещества и в свой дом. «Мы потеряли не только дом, мы потеряли все наши вещи, все вещи детей, машины, мы потеряли все», — рассказал Бэйли.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Британия считает ответственными за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери агентов ГУ Генштаба Минобороны Руслана Боширова и Александра Петрова. Сами Петров и Боширов отрицали обвинения и говорили, что были в Солсбери в качестве туристов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: новичок , Сергей Скрипаль
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