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Отравление Скрипалей , 17:15
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Полиция рассказала о степени опасности остатков «Новичка» в Солсбери

Нервно-паралитическим веществом, оставшимся во флаконе после отравления в Солсбери, можно было отравить несколько тысяч человек. Об этом заявил координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон в эфире BBC Panorama.

По его словам, когда полиция обнаружила флакон, в нем еще оставалось существенное количество вещества. Отвечая на вопрос, скольких людей можно было убить им, полицейский ответил: «Вероятно, тысячи». Он назвал «совершенно безрассудным» метод, которым вещество нанесли на ручку дома.

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В Лондоне считают, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», которое было нанесено на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери. Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей Москву, в России все обвинения отрицают.

В конце июня в Эймсбери были госпитализированы Дон Стерджес и Чарльз Роули. Британская полиция утверждает, что они также пострадали от «Новичка». Вещество содержалось во флаконе, который нашли Стерджес и Роули. Спустя полторы недели Стерджес скончалась, Роули выписали из больницы.

Организация по запрещению химического оружия также утверждает, что в обоих случаях было использовано одно и то же вещество.

Теги: новичок, Великобритания, Полиция, отравление
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