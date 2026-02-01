В Израиле назвали возможные сроки атаки США на Иран

GLZ: в ЦАХАЛ оценили сроки атаки США на Иран в период от 2 недель до 2 месяцев

Глава Генштаба ЦАХАЛ Замир считает, что атака США на Иран произойдет в период «от двух недель до двух месяцев», пишет GLZ. Замир на этой неделе встретился с представителями Пентагона и обсудил ситуацию с Ираном

Эяль Замир (Фото: Gideon Markowicz / JINI / XinHua / Global Look Press)

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эйль Замир в эти выходные встречался в Вашингтоне с представителями Пентагона для обсуждения ситуации вокруг Ирана, сообщил офис главы израильского Минобороны Исраэля Каца, с которым Замир встретился после переговоров в США, передает The Times of Israel.

«После серии встреч, которые начальник штаба Армии обороны Израиля недавно провел в Соединенных Штатах, они [с Кацем] обсудили, среди прочего, оценку ситуации в регионе и оперативную готовность Армии обороны Израиля к любому сценарию», — приводит издание цитату из сообщения.

Как сообщил журналист израильского «Армейского радио» (Galei Zahal, GLZ) Дорон Кадош в Х, Замир в недавней оценке ситуации заявил, что США могут атаковать Иран в период «от двух недель до двух месяцев». «Оценки таковы, что в ближайшие дни атаки не ожидается, по крайней мере, пока, и, похоже, США не делятся со всем с Израилем и исключают Израиль из своих процессов принятия решений», — написал Кадош.

Высокопоставленные источники GLZ в службах безопасности считают, что ближайшие недели будут напряженными, поскольку в Иране отмечают 47-летие Исламской революции («Десять дней Фаджра», 1–11 февраля), а в середине февраля наступит 40 дней со дня гибели тысяч протестующих во время беспорядков в начале января.

По оценке Израиля, как пишет Кадош, в иранском руководстве наметились разногласия: верховный лидер Али Хаменеи придерживается жесткой и бескомпромиссной позиции по переговорам с США, в то время как другие высокопоставленные иранские чиновники поддерживают примирительный курс.

Кроме того, по данным GLZ, израильская сторона опасается, что президент США Дональд Трамп может достичь соглашения с Ираном только по ядерной программе, но сделка не будет включать баллистические ракеты. CNN сообщал, что Тегеран отказался обсуждать требование Вашингтона ограничить дальность баллистических ракет.

«Трамп сможет сказать, что достиг лучшего соглашения, чем [44-й президент США Барак] Обама, но это все равно будет плохое соглашение для нас и всего региона, потому что иранцы продолжат производить ракеты в безумных количествах и будут продолжать использовать своих марионеток», — говорят собеседники «Армейского радио».

По их информации, Иран еще не превысил запасы баллистических ракет, которыми он обладал до 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года, но приближается к этому количеству.

Неделей ранее Замир встречался с главой Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Брэдом Купером. CENTCOM отвечает за военные операции США на Ближнем Востоке.

На этой неделе в Вашингтон также ездил начальник военной разведки Израиля генерал Шломи Биндер. Он встречался с высокопоставленными чиновниками Пентагона, ЦРУ и Белого дома, сообщал источник Reuters. По данным Axios, Биндер поделился с американской стороной разведданными о возможных иранских целях.

США отправили на Ближний Восток как «огромную армаду» во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, так и дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты своих объектов и союзников в регионе на случай ответного удара Ирана, сообщила The Wall Street Journal. Трамп пригрозил ударом по Ирану, если Тегеран не согласится на ядерную сделку. По данным WSJ, президент США попросил военных разработать вариант атаки, который не приведет к затяжной войне.

Хаменеи пригрозил в ответ региональной войной. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи 31 января заявил, что Тегеран не будет вести прямых переговоров по ядерной сделке, пока Вашингтон не прекратить угрожать. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мохаммад Пакпур заявил, что Тегеран «держит палец на спусковом крючке».

Сербский президент Александр Вучич 1 февраля заявил, что ожидает атаки США на Иран «и некоторых других крупных событий» в течение 48 часов. Он связал это с публикацией новой партии документов по делу Джеффри Эпштейна, проведя параллель с сексуальным скандалом вокруг Моники Левински. «Когда появляется подобная чепуха, как это было с Моникой Левински, тогда кого-то начинают бомбить. Ускорят ли они (файлы Эпштейна. — РБК) принятие решений? Я почти уверен», — сказал Вучич.