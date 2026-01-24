В Китае завели дело против высокопоставленных военных чиновников

Чжан Юся (Фото: Florence Lo / Reuters)

В Китае началось расследование в отношении двух высокопоставленных военных чиновников Чжан Юся и Лю Чжэньли «по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Чжан — член политбюро Коммунистической партии Китая. Также он занимает должность заместителя председателя Центральной военной комиссии. Лю — член комиссии и начальник ее объединенного штаба. Решение о расследовании принял центральный комитет Коммунистической партии Китая.

Центральная военная комиссия (ЦВК) выполняет роль высшего руководящего органа в военной сфере как для Коммунистической партии Китая (КПК), так и для самого Китая. Она осуществляет общее руководство над всеми вооруженными силами страны, включая Народно-освободительную армию (НОАК), Народную вооруженную полицию и Народное ополчение. Формально существуют две комиссии: одна в структуре КПК, а другая — в структуре государственной власти КНР. Однако на практике они действуют как единый орган по принципу «одно учреждение с двумя вывесками», что обеспечивает полное единство партийного и государственного управления вооруженными силами.

В прошлом году в Китае наказали почти 70 чиновников за коррупцию. К ответственности привлекли 983 тыс. человек в общей сумме. За год в стране расследовали более 1 млн дел о коррупции, 115 из которых были связаны с чиновниками.

За дачу взяток привлекли к ответственности 33 тыс. человек, более 4,3 тыс. дел переданы в прокуратуру. Комиссия сообщила, что получила более 4 млн обращений и анонимных жалоб, из которых рассмотрела около 2,6 млн.