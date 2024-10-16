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Политика ,  
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Китай пригрозил Тайваню уничтожением в случае эскалации конфликта

14 октября китайская армия провела учения вокруг Тайваня. По мнению Пекина, они должны стать «мощным» сдерживающим фактором для «сепаратистов»
Чэнь Биньхуа
Чэнь Биньхуа (Фото: Li Xin / XinHua / Global Look Press)

Тайваню грозит уничтожение в случае эскалации конфликта с Китаем, заявил председатель канцелярии по делам острова при китайском Госсовете Чэнь Биньхуа. Его слова приводит Reuters.

«Мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. <...> Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он закупит, и неважно, вмешаются внешние силы или нет. Если [Тайвань] осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», — отметил Чэнь Биньхуа. Он подчеркнул, что действия Китая по защите национального суверенитета и территориальной целостности «не прекратятся ни на минуту».

Китай окружил Тайвань в рамках военных учений по блокаде острова
Политика
Фото:China Photos / Getty Images

14 октября китайская армия провела учения «Совместный меч — 2024B» в водах вокруг Тайваня. По словам старшего полковника Ли Си, учения должны стать «мощным» сдерживающим фактором для «сепаратистских сил», которые стремятся к независимости Тайваня.

Китай пригрозил Тайваню уничтожением в случае эскалации конфликта
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В маневрах приняли участие военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войск и др.

Власти Тайваня назвали китайские военные учения провокацией. В зону противовоздушной обороны острова за время учений входили 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая» и выступает против независимости Тайваня, считая остров одной из своих провинций.

США поставляют Тайваню оружие и военное оборудование, хотя американские власти заявляют о приверженности принципу «одного Китая». Американский президент Джо Байден неоднократно обещал защищать регион в случае возможного нападения с китайской стороны. 30 сентября он поручил госсекретарю выделить до $567 млн на оборонную продукцию и оказание другой военной помощи Тайваню.

На фоне конфликта между властями Китая и Тайваня военные США подготовили план о возможности ведения боевых действий против Пекина в 2027 году. Документ подготовила начальник военно-морских операций США адмирал Лиза Франкетти. Проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры, а также обучение и «привлечение большего количества игроков на поле боя».

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Тайвань Китай эскалация конфликта военные учения
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