США продадут Тайваню крупнейшую партию оружия

Тайвань получит системы HIMARS, ракеты ATACMS, дроны, запчасти для вертолетов и другую технику. Госдеп заявил, что поставки отвечают интересам США и помогут поддержать «стабильность и военный баланс» в регионе

Система HIMARS (Фото: Dondi Tawatao / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу оружия, техники и оборонных услуг Тайваню на $11,1 млрд. Это крупнейший из пакетов вооружений, предоставленных Вашингтоном Тайбэю, пишет Reuters.

В пакет вошли восемь контрактов на 82 системы HIMARS и 420 ракет ATACMS на сумму более $4 млрд, а также 60 самоходных гаубиц и сопутствующее оборудование еще на $4 млрд. Тайвань получит дроны на $1 млрд, программное обеспечение на $1 млрд, противотанковые ракеты Javelin и TOW на $700 млн, запчасти для вертолетов на $96 млн и комплекты для модернизации ракет Harpoon на $91 млн.

Госдепартамент заявил, что поставки служат «национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США», помогут повысить безопасность Тайваня и поспособствуют «поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе».

«Наша страна продолжит продвигать оборонные реформы, укреплять общенациональную обороноспособность», — заявила пресс-секретарь администрации президента Тайваня Карен Куо, поблагодарив Соединенные Штаты. В ноябре президент Лай Циндэ объявил о выделении специального бюджета в размере $40 млрд на закупку вооружений, рассчитанного на период с 2026 по 2033 год, заявив, что «в вопросах национальной безопасности нет места компромиссам».

Это вторая поставка оружия Тайваню с момента возвращения Трампа в Белый дом. США объявили о ней на фоне усиления военного и дипломатического давления Китая на Тайвань, отмечает агентство.

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают ему оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи острову предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, который на этой неделе одобрил конгресс, теперь документ должен подписать Трамп.

Китай, который считает Тайвань своей провинцией, осудил документ, заявив, что проект «раздувает нарратив о китайской угрозе» и подрывает попытки стабилизировать отношения между Пекином и Вашингтоном. Осенью 2024 года в Госсовете Китая предупредили, что Пекин «никогда не возьмет на себя обязательство отказаться от применения силы» в адрес Тайбэя, если тот «пойдет на риск».