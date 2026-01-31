 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Иране заявили о продвижении работы над переговорами с США

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, механизмы для переговоров находятся в процессе продвижения, несмотря на ажиотаж, создаваемый «искусственно раздуваемой медийной войной»
Фото: Miguel Villagran / Getty Images
Фото: Miguel Villagran / Getty Images

Иран продвинулся в организации переговоров с США. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани. Исламской республики в X.

«Вопреки ажиотажу, создаваемому искусственно раздуваемой медийной войной, структурные механизмы для переговоров находятся в процессе продвижения», — написал он.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Тегеран ведет переговоры со Штатами. Однако он отметил, что «в прошлый раз они тоже вели переговоры, но тогда пришлось ударить и вывести из строя их ядерную программу». 

31 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США, если президент Дональд Трамп не прекратит угрожать. Он подчеркнул, что его страна готова и к войне, и к переговорам.

WSJ узнала, какой вариант нападения на Иран попросил разработать Трамп
Политика

Американский лидер 28 января заявил, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. По словам президента США, она готова выполнить свою миссию, при необходимости — с применением силы. Трамп добавил, что если Иран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем операция «Полуночный молот» в июне 2025-го.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади после этого заявил, что его страна вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем. Первыми двумя он назвал 12-дневную войну с Израилем и массовые протесты, которые продолжались в стране с конца декабря 2025 года.

Массовые протесты в Иране были вызваны ухудшением экономического положения. Власти страны обвинили в их организации США и Израиль. В ответ Трамп предупредил о возможном ударе по Исламской республике в случае силового подавления выступлений. Позднее он заявил, что отказался от этих планов после того, как иранские власти отменили ряд смертных приговоров. Также Трамп призывал положить конец правлению Верховного лидера Али Хаменеи, обвинив его в разрушении страны и «беспрецедентном применении насилия».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Романов Илья
Иран США переговоры
Материалы по теме
Иран раскрыл количество погибших при протестах
Политика
Трамп репостнул сообщение о КСИР после взрывов в Иране
Политика
В Иране сообщили о задержании 150 организаторов и лидеров протестов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
На трассе «Николаев—Херсон» обвалился тоннель с антидроновыми сетками Общество, 23:33
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты Политика, 23:06
Мужчина скончался после атаки дрона на автомобиль в Запорожской области Политика, 22:44
В Казахстане началась проверка трансграничных переводов банков Политика, 22:40
В аэропорту Калуги второй раз за день ограничили полеты Политика, 22:25
В Иране заявили о продвижении работы над переговорами с США Политика, 22:14
Над Россией сбили 41 дрон за вечер Политика, 22:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Зеленский заявил, что ожидает встреч с американцами на следующей неделе Политика, 21:56
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Экс-чемпион промоушена Нурмагомедова проведет бой в UFC в феврале Спорт, 21:46
NYT рассказала о стратегии инвесторов в США «Продавай Америку» Бизнес, 21:37
Трамп репостнул сообщение о КСИР после взрывов в Иране Политика, 21:27
Как Валиева вернулась на соревнования после дисквалификации Спорт, 21:25
NYT написала о сближении Китая с европейскими союзниками США Политика, 21:22