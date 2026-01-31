В Иране заявили о продвижении работы над переговорами с США

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, механизмы для переговоров находятся в процессе продвижения, несмотря на ажиотаж, создаваемый «искусственно раздуваемой медийной войной»

Фото: Miguel Villagran / Getty Images

Иран продвинулся в организации переговоров с США. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани. Исламской республики в X.

«Вопреки ажиотажу, создаваемому искусственно раздуваемой медийной войной, структурные механизмы для переговоров находятся в процессе продвижения», — написал он.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Тегеран ведет переговоры со Штатами. Однако он отметил, что «в прошлый раз они тоже вели переговоры, но тогда пришлось ударить и вывести из строя их ядерную программу».

31 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не будет вступать в прямые переговоры с США, если президент Дональд Трамп не прекратит угрожать. Он подчеркнул, что его страна готова и к войне, и к переговорам.

Американский лидер 28 января заявил, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. По словам президента США, она готова выполнить свою миссию, при необходимости — с применением силы. Трамп добавил, что если Иран не заключит ядерную сделку, его ждет еще худшая атака, чем операция «Полуночный молот» в июне 2025-го.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади после этого заявил, что его страна вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем. Первыми двумя он назвал 12-дневную войну с Израилем и массовые протесты, которые продолжались в стране с конца декабря 2025 года.

Массовые протесты в Иране были вызваны ухудшением экономического положения. Власти страны обвинили в их организации США и Израиль. В ответ Трамп предупредил о возможном ударе по Исламской республике в случае силового подавления выступлений. Позднее он заявил, что отказался от этих планов после того, как иранские власти отменили ряд смертных приговоров. Также Трамп призывал положить конец правлению Верховного лидера Али Хаменеи, обвинив его в разрушении страны и «беспрецедентном применении насилия».