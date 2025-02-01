WP сообщила о кризисе в Минобороны Украины из-за споров о закупках

Из-за конфликта Умерова с Агентством по оборонным закупкам украинский оборонный сектор оказался «в смятении», пишет WP. Европейские страны не понимают, с кем вести дела. Кризис нарастает в связи с опасениями остановки помощи США

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Из-за разногласий высокопоставленных чиновников оборонный сектор Украины оказался «в смятении», поскольку была заморожена работа Агентства оборонных закупок (АОЗ) с бюджетом $7 млрд, пишет The Washington Post, отмечая, что на фоне ожидания сокращения военной помощи США внутренне производство и закупки оружия будут играть все более важную роль для Киева.

24 января глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что чиновники, провалившие работу по закупке оружия для ВСУ, будут отстранены от работы. В частности, он уволил своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказался продлевать контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой, утверждая, что ее работа была неэффективной, агентство оказалось вовлечено в «политические игры».

В письме, направленном посольствам на Украине, с которым ознакомилась WP, Умеров утверждает, что в 2024 году АОЗ «не выполнило 47 процентов своих обязательств по поставке оборудования и расходных материалов на фронт, как указано в официальном контракте на поставку план передан в Генеральный штаб для планирования».

Кроме того, были уволены глава Наблюдательного совета Юрий Джигирь и второй член совета Тарас Чмут, поддержавшие решение о продлении контракта с Безруковой. Последняя отказалась покинуть пост и продолжила работу, пока идет расследование, имел ли Умеров полномочия отменить решение Набсовета.

В открытом письме президенту Украины Владимиру Зеленскому Безрукова написала, что «речь идет не только о попытке уволить меня, но и о преднамеренном разрушении учреждения в нарушение всех возможных законов и международных обязательств Украины», передает WP. Она также отмечала, что сосредоточилась на подписании долгосрочных контрактов и придерживалась стратегии не скупать существующие запасы боеприпасов, чтобы снизить цены. В результате пришлось ждать дольше, но, по словам Безруковой, министерство одобрило этот план.

В то же время украинское Минобороны 31 января заявило, что агентство по нелетальным военным закупкам — Государственный оператор тыла (ДОТ) — было более эффективным, поэтому Умеров решил назначить его главу Арсена Жумадилова для надзора за обоими ведомствами.

По данным WP, в связи с этим европейские страны, которые более тесно сотрудничали с АОЗ, теперь не понимают, кто за это отвечает. Страны «Большой семерки» призвали к «скорейшему разрешению ситуации и сосредоточению усилий на продолжении оборонных закупок». Там отметили важность соответствия процессов «принципам надлежащего управления и рекомендациям НАТО».

В прошлом году НАТО выступило против инициативы Умерова объединить АОЗ и ДОТ, и уволить Безрукову. Тогда министр обороны решил создать наблюдательный совет для обоих ведомств.

Именно в рамках борьбы с коррупцией агентство под руководством Безруковой западные страны рассматривали как надежного партнера, отмечает WP, поскольку она изменила процесс закупок, работая напрямую с производителями, и устранила «легионы теневых и коррумпированных посредников», сократив долю посредников с 81 до 12%.

Ожидалось, что в этом году АОЗ получит от европейских стран около $1 млрд. Однако из-за конфликта с Умеровым уже были задержаны выделенные из бюджета средства на январь и февраль, поэтому агентство не может закупать оружие. Безрукова говорила, что успокаивает поставщиков, которые обеспокоены риском аннулирования текущих контрактов.

По данным издания, украинские и западные чиновники в частном порядке обсуждали, могла ли работа Безруковой быть более эффективной, но при этом признавали, что доказательств ее причастности к каким-либо правонарушениям, включая коррупцию, нет.

В связи с действиями Умерова Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) «зарегистрировало производство» в отношении него по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Высокопоставленный украинский чиновник заявил WP, что конфликт вряд ли приведет к увольнению Умерова. «Но это в любом случае плохо кончится. Это больше не может хорошо кончаться, и доверие уже подорвано», — сказал он.

Умеров возглавил Минобороны Украины в 2023 году, сменив на посту Алексея Резникова. Его отставка была связана со скандалом с закупками продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, после которого своих постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников Минобороны.