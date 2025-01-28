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Военная операция на Украине ,  
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Антикоррупционное бюро Украины подтвердило открытие дела против Умерова

НАБУ Украины подтвердило открытие дела против министра обороны Рустема Умерова
Сюжет
Военная операция на Украине
Умерову грозит до шести лет по статье о злоупотреблении служебным положением. Общественники обвинили его в «уничтожении главной реформы оборонных закупок» — закупочных агентств
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило регистрацию производства в отношении министра обороны Рустема Умерова по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, передает «Интерфакс-Украина».

По ч. 2 ст. 364 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Начато досудебное расследование.

НАБУ отказалось уточнять, что стало основанием для открытия дела и какой процессуальный статус присвоен Умерову, сославшись на недопустимость разглашения подобной информации.

Дело открыли по заявлению Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины, который первым сообщил об уголовном производстве. По сведениям ЦПК, Умеров отказался выполнить решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении на год контракта с директором агентства Мариной Безруковой. Более того, министр уволил двух членов Наблюдательного совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря, поддержавших это решение.

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Фото:Николетта Стоянова / Getty Images

Умеров, как утверждает ЦПК, в течение девяти месяцев блокировал создание Наблюдательного совета, а впоследствии пытался ликвидировать Агентство оборонных закупок, объединив его с Государственным оператором тыла (ДОТ). Организация считает, что своими решениями он «уничтожил главную реформу оборонных закупок — независимые закупочные агентства».

Несколькими днями ранее Умеров подтвердил, что контракт Безруковой продлен не будет. «К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «ливни» контрактов, «слив» информации <...>, пиар бездействия и невыполнение KPI подчиненным предприятием [Минобороны Украины]», — рассказал он.

Закупки вооружения, которые должны быть во время военного положения закрыты, по какой-то причине «превратились в Amazon, где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей», а масштабы этих закупок в ВСУ не ощутили, добавил Умеров.

«Центр противодействия коррупции» — общественная организация на Украине, существующая за счет фандрайзинга. ЦПК стремится к контролю за госзакупками, продвижению законопроектов, выявлению и предотвращению коррупционных схем.

Агентство оборонных закупок — госпредприятие, сформированное Минобороны Украины летом 2022 года. Оно занимается централизованной закупкой в сферах национальной безопасности и обороны. Агентство использует оборонный бюджет Украины для приобретения на мировом рынке дополнительного вооружения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Рустем Умеров НАБУ
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