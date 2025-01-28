На Украине уволили заместителя министра обороны

Дмитрий Клименков (Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Клименков Дмитрий Олегович уволен с должности заместителя министра обороны Украины», — написал он в своем телеграм-канале.

24 января глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, что чиновники, провалившие работу по закупке оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут отстранены от работы. В частности, министр был намерен направить в правительство представление на увольнение своего заместителя Клименкова. Кроме того, украинское Минобороны не будет продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, добавил Умеров.

«К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, «ливни» контрактов, «слив» информации <...>, пиар бездействия и невыполнение KPI подчиненным предприятием МОУ (Минобороны Украины. — РБК)», — написал министр в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Украинские власти не раз заявляли о нехватке в ВСУ оружия и боеприпасов. Президент Украины Владимир Зеленский даже назвал эту проблему более важной, чем некомплект личного состава.