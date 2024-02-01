FT рассказала о связи Орбана с организацией массовых протестов в ЕС
Протесты фермеров против сельскохозяйственной политики ЕС, которые начались в Брюсселе в конце января, организованы при участии аналитического центра MCC Brussels, в руководство которого входит советник премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан (они однофамильцы, но не родственники), пишет Financial Times.
Протесты фермеров уже затронули Францию, Германию, Италию, Польшу и другие страны. В середине января они добрались до Бельгии. Демонстранты критикуют политику ЕС в сфере сельского хозяйства, а также выступают против экостандартов, вводимых Брюсселем, и роста цен на топливо. Еще в прошлом году фермеры жаловались на приток в Европу дешевой украинской продукции.
MCC Brussels — подразделение расположенного в Будапеште колледжа Mathias Corvinus Collegium (MCC), близкого к властям Венгрии и который получил от правительства «миллиарды форинтов», еще в 2022 году писала газета Politico. Своей целью организация называла создание альтернативы культурному ландшафту Европы. Газета называла это методом Орбана вести культурную войну против Брюсселя.
В конце 2023 года издание указывало, что после запуска брюссельского офиса MCC у него появились собственные медиа: The European Conservative и The Brussels Signal, которые подвергают критике власти ЕС. The Brussels Signal пишет на своем сайте, что хочет новостями «встряхнуть статус-кво» в Европе. Главред The European Conservative (его издатель — стратег партии Орбана «Фидес») Альвино-Марио Фантини заявлял, что издание стремится стать «ведущей платформой правых не только в Европе, но и во всем мире».
Сам Орбан неоднократно выступал с критикой в адрес европейский структур в целом и Еврокомиссии в частности. В конце 2023 года Орбан, отвечая на вопрос о возможном выходе Венгрии из ЕС, ответил: «Наш план — не выходить из ЕС. Наш план — победить его».
В день саммита ЕС, где решался вопрос о выделении Украине €50 млрд, центр Брюсселя оказался заполнен тракторами, их число превысило 1000, фермеры также подожгли два костра у здания Европарламента и вывалили тачку с навозом. Полиция применяла водометы в Евроквартале, где расположены офисы ведомств Евросоюза.
Накануне саммита, 31 января, Орбан выходил к протестующим в Брюсселе, и осматривал тракторы, появившиеся на улицах города. Венгерский премьер, который с прошлого года сопротивлялся выделению Киеву финансовой помощи, в итоге не стал применять право вето. Позже он пояснил, что получил гарантии, что замороженные Брюсселем средства для Будапешта из-за претензий Еврокомиссии (часть из них уже разморозили в результате переговоров с венгерскими властями) не будут переданы Украине.
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