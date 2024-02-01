Орбан рассказал, на каких условиях согласился одобрить помощь Украине
Венгрия согласилась снять вето на предоставление Украине €50 млрд на четырехлетний срок с условием, что на эти цели не будут потрачены замороженные для Будапешта средства, рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан.
Орбан объяснил, что Венгрия опасалась отправки Украине «рано или поздно» средств ЕС, «причитающихся венграм», и того, что ресурсы Киеву будут предоставлять «слишком долго и бесконтрольно».
«Мы справились с этим! Они не могут дать украинцам деньги для венгров. Мы не участвуем в войне, оружие не посылаем, мы все равно на стороне мира», — добавил он в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Материал дополняется.
На связи с проверенными новостями
WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного
ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана
Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика
Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг
Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году
Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей
Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло