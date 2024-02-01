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Военная операция на Украине ,  
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Орбан рассказал, на каких условиях согласился одобрить помощь Украине

Орбан: на помощь Украине не пойдут замороженные ЕС деньги, причитающиеся Венгрии
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Lev Radin / Global Look Press)

Венгрия согласилась снять вето на предоставление Украине €50 млрд на четырехлетний срок с условием, что на эти цели не будут потрачены замороженные для Будапешта средства, рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Орбан объяснил, что Венгрия опасалась отправки Украине «рано или поздно» средств ЕС, «причитающихся венграм», и того, что ресурсы Киеву будут предоставлять «слишком долго и бесконтрольно».

«Мы справились с этим! Они не могут дать украинцам деньги для венгров. Мы не участвуем в войне, оружие не посылаем, мы все равно на стороне мира», — добавил он в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Материал дополняется.

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