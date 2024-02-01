Протесты фермеров в Брюсселе во время саммита ЕС по Украине. Видео
Свыше 1000 тракторов находятся в Брюсселе в рамках акции протеста фермеров, который совпал с проведением саммита Евросоюза, где одобрили помощь Украине на €50 млрд.
Демонстранты разожгли два костра перед Европарламентом, вывалили там тачку с навозом и начали закидывать здание яйцами, передает The Brussels Times. Полиция в Евроквартале (там находятся офисы ЕС) применила водометы.
Участники акций, которые проходили и в других странах ЕС, выступают против повышения налогов и роста цен, а также экологических стандартов, которые вводит Брюссель.
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