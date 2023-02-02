В Польше началась забастовка фермеров из-за притока украинского зерна

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 15:57
Путин счел невероятным, что «нам угрожают» танки с крестами на бортах Политика, 17:46
Путин почтил память защитников Сталинграда Политика, 17:44
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 17:41
Наём в 2023 году: как он меняется в зависимости от размера бизнеса Pro, 17:34
МОК назвал преждевременными разговоры об участии россиян в Олимпиаде Спорт, 17:29
Путин выступил на концерте в честь Сталинградской битвы. Видео Политика, 17:27
Грузинская оппозиция призвала урезать срок безвизового пребывания россиян Общество, 17:24
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
«Рособоронэкспорт» увидел в санкциях США признак нецивилизованности Политика, 17:18
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 17:18
Европарламент призвал ЕС принять десятый пакет санкций против России Политика, 17:15
Опрос JPMorgan показал низкий интерес крупных трейдеров к криптовалюте Крипто, 17:15
Бык выбежал на трассу «Роза Хутор» в Сочи. Видео Общество, 17:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:11
Умерла женщина, 13 лет лечившаяся после падения льда с крыши в Петербурге Общество, 17:10
Общество ,  
0 

В Польше началась забастовка фермеров из-за притока украинского зерна

В Польше началась забастовка фермеров из-за притока украинского зерна на рынок страны
Фермеры, недовольные притоком дешевой сельхозпродукции с Украины, намерены протестовать до полуночи 3 февраля. Они не пропускают грузовики на погранпунктах на польско-украинской границе
Фото: lubelska.policja.gov.pl
Фото: lubelska.policja.gov.pl

В Люблинском воеводстве Польши, которое находится на границе с Украиной, начались протесты фермеров, сообщает местный портал Lublin112.pl.

Участники акции перекрыли дороги в районе погранпунктов Дорохуск и Гребенне и не дают проезжать грузовикам из соседней страны. Акция протеста продлится минимум до полуночи 3 февраля.

Как пишет портал Agropolska, перекрытие организовано ассоциацией «Обманутая деревня». Фермеры недовольны ситуацией на рынке, которая сложилась из-за «неконтролируемого притока зерновых с Украины», которые поступают в Польшу в обмен на топливо, предоставляемое Киеву. Фермеры настаивают, что зерно должно отправляться из Польши в другие страны — африканские и ближневосточные, а не оставаться на рынке внутри страны, где и так упали цены на продовольствие. Они подчеркивают, что их протест аполитичен.

Портал WNP со ссылкой на представителей местной полиции сообщает, что на трассе вблизи Дорохуска собралось 70 тракторов и столько же легковых автомобилей участников акции. Митинг был запланирован, с протестующими договорились, что они будут пропускать в обоих направлениях автомобили с гуманитарной помощью и горючим.

В Гребенне, как уточнила полиция, собралось около 100 тракторов и 300–400 человек. На месте для обеспечения безопасности дежурят сотрудники правоохранительных органов.

30 января Европейский совет заявил, что рост импорта сельхозпродукции с Украины создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза, в том числе Польши. Также были названы Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия. За 11 месяцев прошлого года импорт, например, кукурузы увеличился с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. До Западной Европы такое зерно с Украины не доходит.

Читайте на РБК Pro
Россияне смогут запрещать себе брать кредиты. В чем здесь опасность
В российской ИТ-сфере долго пренебрегали стандартами. К чему это привело
«Галерея провалов»: 8 худших продуктов Apple, Nike, Amazon
«Ростелеком» собрался купить «МегаФон». К чему приведет эта сделка

«Сейчас наблюдается все больше и больше признаков, что, если не ограничить прирост [продукции с Украины], это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — говорилось в докладе Евросовета.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Польша фермер сельхозпродукция зерно Украина акция протеста
Материалы по теме
В ЕС предупредили о «серьезных трудностях» из-за дешевого зерна с Украины
Экономика
FT назвала остывающий Тихий океан угрозой для мирового рынка зерна
Экономика
Киев обвинил Россию в задержках проверок судов по зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter