В Польше началась забастовка фермеров из-за притока украинского зерна

Фермеры, недовольные притоком дешевой сельхозпродукции с Украины, намерены протестовать до полуночи 3 февраля. Они не пропускают грузовики на погранпунктах на польско-украинской границе

Фото: lubelska.policja.gov.pl

В Люблинском воеводстве Польши, которое находится на границе с Украиной, начались протесты фермеров, сообщает местный портал Lublin112.pl.

Участники акции перекрыли дороги в районе погранпунктов Дорохуск и Гребенне и не дают проезжать грузовикам из соседней страны. Акция протеста продлится минимум до полуночи 3 февраля.

Как пишет портал Agropolska, перекрытие организовано ассоциацией «Обманутая деревня». Фермеры недовольны ситуацией на рынке, которая сложилась из-за «неконтролируемого притока зерновых с Украины», которые поступают в Польшу в обмен на топливо, предоставляемое Киеву. Фермеры настаивают, что зерно должно отправляться из Польши в другие страны — африканские и ближневосточные, а не оставаться на рынке внутри страны, где и так упали цены на продовольствие. Они подчеркивают, что их протест аполитичен.

Портал WNP со ссылкой на представителей местной полиции сообщает, что на трассе вблизи Дорохуска собралось 70 тракторов и столько же легковых автомобилей участников акции. Митинг был запланирован, с протестующими договорились, что они будут пропускать в обоих направлениях автомобили с гуманитарной помощью и горючим.

В Гребенне, как уточнила полиция, собралось около 100 тракторов и 300–400 человек. На месте для обеспечения безопасности дежурят сотрудники правоохранительных органов.

30 января Европейский совет заявил, что рост импорта сельхозпродукции с Украины создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза, в том числе Польши. Также были названы Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия и Словакия. За 11 месяцев прошлого года импорт, например, кукурузы увеличился с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. До Западной Европы такое зерно с Украины не доходит.

«Сейчас наблюдается все больше и больше признаков, что, если не ограничить прирост [продукции с Украины], это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — говорилось в докладе Евросовета.