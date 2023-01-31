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Сторонники Саакашвили заявили о его переводе в реанимацию
Михаил Саакшвили
Депутат Национального собрания Грузии Георгий Чаладзе, член партии «Единое национальное движение», сообщил, что экс-президента Михаила Саакшвили перевели в реанимацию и он находится в критическом состоянии, передает телеканал «Мтавари».
«Состояние здоровья экс-президента тревожное, критическое, для проведения мероприятий по поддержанию жизни необходимо, чтобы президент Саакашвили находился в реанимации», — сообщил он.
Информацию подтвердил адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе. По его словам, ему об этом сообщил лечащий врач клиента.
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