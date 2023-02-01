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Пригожин предложил запретить чиновникам и депутатам отдыхать за границей

Евгений Пригожин: нужно законом запретить чиновникам и депутатам отдых за границей

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил законодательно запретить чиновникам и депутатам всех уровней отдыхать за границей на время спецоперации на Украине.

Пресс-служба Пригожина опубликовала его письмо председателю комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву.

Пригожин в письме отметил, что несмотря на «тяжелейшие бои» на Украине, многие чиновники и депутаты «спокойно уезжают за границу на курорты», а некоторые из них посещают недружественные страны так, «как будто ничего не происходит».

«Прошу Вас рассмотреть возможность на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ на время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы Российской Федерации, а также законодательно закрепить их ответственность за аморальное поведение, в том числе близких родственников, выраженное в показных тратах, и злоупотреблении предметами роскоши», — написал Пригожин.

Представитель Пискарева сообщил РБК, что депутат официально пока не получал письмо. 

Материал дополняется. 

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Мария Лисицына Мария Лисицына
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер выезд за границу
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