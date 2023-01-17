«Ъ» узнал о запрете региональным чиновникам отдыхать за рубежом

Региональные власти в России решили ограничить возможность чиновников и депутатов выезжать на отдых за рубеж, пишет «Коммерсант». Официальный запрет они ввести не могут, однако в ряде регионов введена «настоятельная рекомендация» по поводу поездок за границу.

Так, подобная практика уже действует в Марий Эл, сообщили изданию в пресс-службе главы республики. Там указали, что рекомендация устная и никем из депутатов и чиновников не нарушалась.

Негласные запреты на выезд из страны действуют в Чувашии и Северной Осетии, пишет издание со ссылкой на источники. В Брянской области ограничение действует с февраля 2022 года, рассказал собеседник газеты, близкий к региональному правительству.

В пресс-службе правительства Новгородской области заявили, что все «все коллеги здравомыслящие» и «не злоупотребляют поездками за границу».

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