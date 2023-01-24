Володин предложил обязать депутатов уведомлять о выезде за границу

Депутаты будут обязаны сообщать о всех поездках за рубеж, если они совершаются не в рабочем порядке. В комиссии по регламенту утверждают, что речь идет не о запрете таких поездок, а об усовершенствовании контроля

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил обязать депутатов уведомлять о выезде за рубеж, если это не рабочая поездка.

«Такое предложение прозвучало, ждем, когда будет сформулирована соответствующая поправка в регламент Госдумы и внесена на рассмотрение палаты», — сообщил РБК депутат Денис Парфенов. Срок, с какого времени депутатам нужно будет уведомлять о поездках, пока не оговаривался, добавил он.

Все фракции поддержали идею Вячеслава Володина, рассказал РБК источник в Госдуме. По его словам, о деталях ничего не говорилось, вопрос был направлен на проработку.

Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский сообщил «РИА Новости», что проект постановления об обязательном уведомлении о выезде за рубеж депутатов уже одобрен. Рядовые депутаты должны будут уведомлять об отъезде комиссию по контролю за доходами, а члены Совета Госдумы, председатели комитетов и комиссий — спикера нижней палаты парламента.

«Речь не идет о запрете выезда из страны для депутатов Госдумы, речь о возможности оперативного принятия решений, что особенно важно в текущей ситуации... Члены фракции «Единая Россия» давно уведомляют фракцию о своих выездах. Руководитель должен заранее понимать, будут ли депутаты в доступе, на связи, на мероприятиях, в случае необходимости срочно решить тот или иной вопрос. Не во всех фракциях такой порядок есть, хотя практика — полезная, поэтому решено было закрепить ее в регламенте», — объяснил он.

С нерабочими поездками депутатов разных уровней за рубеж в последние месяцы было связано несколько скандалов. Так, депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко 6 января опубликовал селфи в спортивной майке на фоне высоток в Дубае. По словам Долженко, в отпуск он отправился, чтобы вывезти ребенка к морю. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак счел фотографию неуместной и пообещал лишить Долженко партбилета. Хотя Долженко не был членом партии, в итоге его исключили из числа «сторонников «Единой России».

Схожая ситуация произошла в начале года с курским депутатом Максимом Васильевым — в Сети появилось снятое им видео с отдыха в Мексике. На нем он наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом, желает «много денег и хорошего настроения». Сам депутат говорил, что видео снималось для близких без планов широкой публикации, он его отправил друзьям в Курск, однако запись попала к «представителю Западной Украины», который и опубликовал ролик в интернете. Губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал депутата и призвал «Единую Россию» применить к нему меры дисциплинарного воздействия. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что Васильев должен сложить с себя депутатские полномочия. 24 января курский депутат лишился должности зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

В декабре РБК выяснил, что перед Новым годом «Единая Россия» разослала депутатам Госдумы кодекс публичного позиционирования из 11 пунктов. Одна из рекомендаций гласила: «Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности». Кроме того, депутатам рекомендовали «не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии» и контролировать свои эмоции в соцсетях.