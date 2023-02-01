WSJ оценила военные поставки на Украину в $27 млрд

К декабрю Украина потратила столько ракет Stinger, сколько США изготовили за 13 лет, а также изготовленные за 5 лет ракеты для комплексов Javelin, пишет WSJ. Из $27 млрд на оружие для Киева Пентагон смог потратить только $10 млрд

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Размер пакета военной помощи США Украине достиг $27 млрд, подсчитала The Wall Street Journal. В то же время, по данным издания, это пока не привело к буму среди военных подрядчиков Пентагона — из-за сбоев в цепочке поставок, жесткого рынка труда и процесса закупок вооружений, который может растягиваться на годы, поясняет издание.

Lockheed Martin Corp., крупнейшая в мире оборонная компания по размеру выручки, чьи противотанковые ракеты Javelin и ракетные установки HIMARS играют ведущую роль в помощи со стороны США Украине, сообщила на прошлой неделе, что ожидает сокращения годовых продаж второй год подряд. Не ожидает до 2024 года резкого роста продаж и партнер Lockheed по производству Javelin и Stinger — компания Raytheon Technologies Corp. Это контрастирует с мнением инвесторов — акции Lockheed Martin и других производителей вооружений выросли после того, как Россия объявила о начале спецоперации — примерно на 30% по итогам года.

Большой проблемой для американских производителей оружия является разрыв между заявлениями Пентагона о размере военной помощи Украины и тем, сколько он фактически тратит на покупку нового оружия у оборонных компаний, пишет WSJ. В то время как Вашингтон пообещал направить на Украину военную помощь почти на $30 млрд, а также пополнить свои собственные запасы, до сих пор ведомство заключило контрактов менее чем на $10 млрд.

Неожиданностью для военного руководства США стали и темпы расходования боеприпасов. «Один из важных уроков, извлеченных оборонно-промышленной базой США, — это значительный уровень потребления», — цитирует WSJ генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Когда в августе Пентагон заказал новые зенитные ракеты Stinger, которые широко используются в Украине, это был первый за 18 лет заказ Raytheon от американского правительства. К декабрю Украина уже потратила то, что производили в течение 13 лет, говорил Грег Хейс, исполнительный директор Raytheon. Компания производила «стингеры» для зарубежных заказчиков до начала конфликта России и Украины, но обнаружила, что некоторые поставщики разорились, и им пришлось перепроектировать детали, чтобы нарастить производство. В ходе боевых действий также были использованы произведенные за пять лет ракеты Javelin, пишет WSJ.

Оборонные предприятия США пытаются справиться с заказами, преодолевая проблемы с нехваткой рабочей силы и производственные сложности, связанные с необходимостью оперативно расширять производство, отмечает газета.

Президент США Джо Байден объявил о готовности поставить танки Киеву 25 января. По его словам, Вашингтон передаст Киеву 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Также Вашингтон передаст Киеву необходимое оборудование и начнет подготовку украинских военных «как можно скорее», однако, по его словам, поставка танков на поле боя потребует времени. Позднее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уточнила, что поставить танки «к весеннему наступлению» Украины не получится и Вашингтону потребуется на это больше времени

The Washington Post позднее писала со ссылкой на источники, что танки не будут изъяты из военных запасов США, а будут закуплены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины. «Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», — писала газета.

Кремль критикует США и другие страны, объявившие о поставках вооружений Украине, указывая, что это приводит к затягиванию конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что отправка танков означает «прямую вовлеченность» этих стран в конфликт. «Мы видим, что она растет», — отмечал Песков.

