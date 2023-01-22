В доме Байдена прошли 12-часовые обыски

Секретные документы, которые сотрудники Минюста нашли дома у Джо Байдена, относятся к периоду работы в сенате и ко времени его пребывания на посту вице-президента

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Сотрудники Минюста США при обысках в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) нашли новую партию секретных документов, рассказал журналистам его адвокат Роб Бауэр. Об этом сообщает CNBC.

Обыск прошел в пятницу, 20 января, он продлился 12 часов. Всего было найдено шесть документов с пометкой «конфиденциально» и «сопутствующие материалы». По словам Бауэра, одна часть относится к периоду, когда Байден был сенатором (он представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 годы), другая — вице-президентом (с 2009 по 2017 год).

Также, сообщил адвокат, сотрудники Минюста забрали несколько написанных от руки заметок, сделанных во время пребывания Байдена на посту вице-президента.

Бауэр уточнил, что доступ в частную резиденцию Байдена был обеспечен по предложению команды президента для «максимально быстрого продвижения процесса»; министерство попросило, чтобы адвокаты заранее не объявляли о следственных действиях. По словам специального советника президента США Ричарда Заубера, глава государства и первая леди Джилл Байден при обысках не присутствовали, он проводился при юристах и представителях Белого дома.

Это уже третья партия секретных документов, которую находят следователи. Первая была обнаружена в ноябре 2022 года в аналитическом центре Penn Biden Center. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Американский лидер выражал удивление, что их там обнаружили. Вторую партию нашли на складе в гараже дома Байдена в Дэлавере, а также в одной из комнат.

Закон о президентских архивах требует, чтобы все президентские и вице-президентские документы были переданы в Национальный архив. 12 января генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура для расследования. Сам Байден заявил, что все обнаруженные у него бумаги «немедленно передали в архив и Министерство юстиции», и он «полностью сотрудничает и с нетерпением ждет возможности быстро решить эту проблему».

Секретные документы также были найдены у предшественника Байдена Дональда Трампа, обыски в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде проходили летом прошлого года. По данным Washington Post, бумаги содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.