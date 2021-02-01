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Зеленский счел оскорбительными сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины назвал неприятным моментом публикацию стенограммы его беседы с Трампом в 2019 году. Зеленский отверг предположения о том, что бывший американский лидер оказывал на него давление
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Белый дом не должен был обнародовать стенограмму его телефонного разговора с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в 2019 году. Об этом он заявил в интервью HBO и Axios.

Публикацию стенограммы Зеленский назвал неприятным моментом, по словам украинского президента, он бы этого не допустил. «Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. В любом случае, ни у кого из нас не было права публиковать такие вещи», — пояснил он.

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Политика
Дональд Трамп

По словам Зеленского, основное, что он видел о себе в СМИ — это то, что Трамп оказывал на него давление. «Я был очень оскорблен, увидев это. Почему? Потому что я президент Украины», — заявил он. Зеленский указал, что Украина — независимая страна: «Мы доказали это России и сохранили свою территорию. И мы продолжаем доказывать свою независимость».

«Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу», — подчеркнул президент.

Телефонный разговор, о котором идет речь, состоялся 25 июля 2019 года. После этого СМИ, в частности, The Washington Post, сообщили, что Трамп оказывал давление на Зеленского и требовал дать компрометирующие материалы на Хантера Байдена — сына Джо Байдена, который тогда был его оппонентом на президентских выборах. В обмен Трамп обещал, что Вашингтон окажет Киеву финансовую помощь.

Трамп опроверг оказание давления на Зеленского
Политика
Дональд Трамп


После этого Белый дом обнародовал стенограмму беседы. Из ее текста стало известно, что Трамп действительно попросил Киев начать расследование в отношении Хантера Байдена, который до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. Разговор стал поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа: по мнению демократов, тот таким образом давил на украинского лидера ради достижения своих политических целей. В феврале 2020 года сенат оправдал Трампа.

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Сам Зеленский говорил, что никакой иностранный лидер не может оказать на него давление. Трамп также опровергал обвинения.

Автор
Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Белый дом
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