Зеленский счел оскорбительными сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Белый дом не должен был обнародовать стенограмму его телефонного разговора с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в 2019 году. Об этом он заявил в интервью HBO и Axios.
Публикацию стенограммы Зеленский назвал неприятным моментом, по словам украинского президента, он бы этого не допустил. «Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. В любом случае, ни у кого из нас не было права публиковать такие вещи», — пояснил он.
По словам Зеленского, основное, что он видел о себе в СМИ — это то, что Трамп оказывал на него давление. «Я был очень оскорблен, увидев это. Почему? Потому что я президент Украины», — заявил он. Зеленский указал, что Украина — независимая страна: «Мы доказали это России и сохранили свою территорию. И мы продолжаем доказывать свою независимость».
«Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу», — подчеркнул президент.