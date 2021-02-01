Зеленский счел оскорбительными сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины назвал неприятным моментом публикацию стенограммы его беседы с Трампом в 2019 году. Зеленский отверг предположения о том, что бывший американский лидер оказывал на него давление

Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Белый дом не должен был обнародовать стенограмму его телефонного разговора с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, который состоялся в 2019 году. Об этом он заявил в интервью HBO и Axios.

Публикацию стенограммы Зеленский назвал неприятным моментом, по словам украинского президента, он бы этого не допустил. «Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. В любом случае, ни у кого из нас не было права публиковать такие вещи», — пояснил он.

По словам Зеленского, основное, что он видел о себе в СМИ — это то, что Трамп оказывал на него давление. «Я был очень оскорблен, увидев это. Почему? Потому что я президент Украины», — заявил он. Зеленский указал, что Украина — независимая страна: «Мы доказали это России и сохранили свою территорию. И мы продолжаем доказывать свою независимость».

«Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу», — подчеркнул президент.