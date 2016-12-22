 Перейти к основному контенту
Призыв в армию стал круглогодичным

Теперь призывать в армию будут не в осенний и весенний призывы, а круглогодично, следует из вступившего в силу закона. Отправлять призывников в войска будут в прежние сроки
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Призыв на военную службу в армии теперь стал круглогодичным, следует из вступивших с 1 января поправок к закону.

Согласно закону, с 1 января 2026 года призыв на военную службу граждан, не состоящих в запасе, будет проводиться по указу президента в течение всего года — с 1 января по 31 декабря. Ранее призыв в армию проходил дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Предлагаемые поправки предусматривают его проведение в течение всего года, с 1 января по 31 декабря.

При этом весь год военкоматы будут проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий. А сама отправка призывников в войска, как и прежде, будет организована два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. «При этом закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы», — добавляли в Госдуме.

Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Новый подход к призыву позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва, указывали в пояснительной записке авторы закона — председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Осенью в России прошел последний осенний призыв. На службу планировали призвать 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Это стало самым большим осенним призывом за последние девять лет. Эти цифры связаны с тем, что в весенний призыв 2025 года в армию набиралось меньше людей, чем планировалось, говорил РБК Андрей Картаполов. «В весенний призыв должны были набрать 160 тыс. призывников, набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — сообщал он. Также в России идет развитие вооруженных сил и их численности. «Формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией. Там же кто-то тоже должен служить», — говорил РБК Картаполов.

С 1 января 2024 года верхнюю планку возраста призыва в армию повысили с 27 до 30 лет. При этом изначально нижнюю границу тоже хотели поднять — с 18 до 21 года, но от этой идеи отказались. Для призыва в армию также действует реестр воинского учета и электронные повестки — они начали работу с 1 ноября 2024 года. В 2025 году приняли поправку, согласно которой срок явки по ней увеличили с 20 до 30 дней.

