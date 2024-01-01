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rbc.group
Новый год 2024
,
01 янв, 00:13
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Новогоднее обращение Путина к россиянам. Видео
Сюжет
Новый год 2024
Длительность новогоднего обращения президента составила 3 минуты 44 секунды, оно было записано на фоне Кремля. Главной темой стала сплоченность общества
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