Байден проведет рождественские каникулы в резиденции в Кэмп-Дэвиде

Байден с женой проведет рождественские каникулы в резиденции в Кэмп-Дэвиде

Президент США Джо Байден проведет рождественские выходные вместе с женой в резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, сообщает ABC News.

Байден пробудет в резиденции до Рождества (25 декабря), уточнило издание.

В 2022 году Байден встречал Рождество в Белом доме, а Новый год — в кругу семьи на Карибских островах.

Ранее сенат США решил отложить рождественские каникулы для продолжения работы над помощью Украине. Так, праздничные каникулы у сенаторов должны были начаться 15 декабря, однако 18 декабря в сенате прошло голосование по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее говорил, что помощь Украине находится в числе приоритетных задач для США и конгресс может одобрить ее до Рождества. Байден также призывал конгрессменов принять законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву до рождественских каникул.