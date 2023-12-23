Байден проведет рождественские каникулы в резиденции в Кэмп-Дэвиде
Президент США Джо Байден проведет рождественские выходные вместе с женой в резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Мэриленд, сообщает ABC News.
Байден пробудет в резиденции до Рождества (25 декабря), уточнило издание.
В 2022 году Байден встречал Рождество в Белом доме, а Новый год — в кругу семьи на Карибских островах.
Ранее сенат США решил отложить рождественские каникулы для продолжения работы над помощью Украине. Так, праздничные каникулы у сенаторов должны были начаться 15 декабря, однако 18 декабря в сенате прошло голосование по поводу выделения военной помощи Украине и Израилю.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее говорил, что помощь Украине находится в числе приоритетных задач для США и конгресс может одобрить ее до Рождества. Байден также призывал конгрессменов принять законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву до рождественских каникул.
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