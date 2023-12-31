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Новый год 2024 ,  
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Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск на Украине

Песков: Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск на Украине
Сюжет
Новый год 2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент поздравил командующих группировками по телефону, сообщил Песков
Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом командующих группировками войск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, Путин поговорил с командующими по телефону. Пресс-секретарь уточнил, что речь идет о южном, центральном, западном, восточном, а также херсонском и запорожском направлениях.

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Политика
Владимир Путин

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, ранее поздравил с Новым годом участников военной операции на Украине. Он пожелал им здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей победы.

Шойгу обещал сохранить в качестве приоритета Минобороны помощь семьям военнослужащих. Кроме этого, он поблагодарил волонтеров, руководителей и работников предприятий, инженеров, бизнесменов, учащихся школ и вузов, а также неравнодушных граждан за поддержку фронта.

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Владимир Путин войсковая группировка командующие Военная операция на Украине Украина поздравление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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