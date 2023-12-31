Песков: Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск на Украине

Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск на Украине

Президент поздравил командующих группировками по телефону, сообщил Песков

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом командующих группировками войск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, Путин поговорил с командующими по телефону. Пресс-секретарь уточнил, что речь идет о южном, центральном, западном, восточном, а также херсонском и запорожском направлениях.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, ранее поздравил с Новым годом участников военной операции на Украине. Он пожелал им здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей победы.

Шойгу обещал сохранить в качестве приоритета Минобороны помощь семьям военнослужащих. Кроме этого, он поблагодарил волонтеров, руководителей и работников предприятий, инженеров, бизнесменов, учащихся школ и вузов, а также неравнодушных граждан за поддержку фронта.