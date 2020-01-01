Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем

Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем

По словам американского президента, 15 января стороны подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки, а переговоры по второй фазе начнутся «очень скоро»

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Вашингтон 15 января подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Пекином, написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Церемония пройдет в Белом доме, и на ней будут присутствовать высокопоставленные представители КНР, отметил он. Трамп не уточнил, будет ли там лидер Китая Си Цзиньпин.

По словам американского президента, затем он отправится в Пекин для проведения переговоров по второй фазе сделки, которые начнутся «очень скоро». «Вторая фаза будет завершена», — пообещал он.

Трамп анонсировал подписание первой части соглашения с Китаем 22 декабря, отметив, что стороны достигли прорыва в торговой сделке. Деталей он тогда не привел.