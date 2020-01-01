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Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем
По словам американского президента, 15 января стороны подпишут соглашение о первой фазе торговой сделки, а переговоры по второй фазе начнутся «очень скоро»
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

Вашингтон 15 января подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с Пекином, написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Церемония пройдет в Белом доме, и на ней будут присутствовать высокопоставленные представители КНР, отметил он. Трамп не уточнил, будет ли там лидер Китая Си Цзиньпин.

По словам американского президента, затем он отправится в Пекин для проведения переговоров по второй фазе сделки, которые начнутся «очень скоро». «Вторая фаза будет завершена», — пообещал он.

Трамп анонсировал подписание первой части соглашения с Китаем 22 декабря, отметив, что стороны достигли прорыва в торговой сделке. Деталей он тогда не привел.

США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины
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13 декабря Трамп сообщил, что Пекину и Вашингтону удалось договориться в рамках первой фазы торговой сделки. По его словам, китайская сторона согласилась на структурные изменения, массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, промышленных товаров и на «многое другое». Тогда же Китай и США согласились отказаться от взаимных пошлин, которые должны были быть введены 15 декабря.

Торговая война между странами длится с 2018 года. Она началась после того, как Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины на ряд товаров из Китая. Вашингтон полагает, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, ввозят товары в США, подрывая позиции американских производителей. Кроме того, американская сторона обвиняет Китай в краже технологий.

Пекин ответил зеркально.  Два государства неоднократно накладывали друг на друга штрафные пошлины, за пять месяцев 2019 года объем торговли между странами сократился на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Последний раз США повышали пошлины в сентябре — с 10 до 15%, тогда это затронуло товары на $300 млрд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Китай, переговоры
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