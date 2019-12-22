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Политика ,  
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Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде, передает Reuters.

По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана «очень скоро».

США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины
Экономика

О том, что Китаю и США удалось договориться в рамках первой фазы торговой сделки, Трамп заявил 13 декабря. По его словам китайская сторона, в том числе, согласилась структурные изменения, массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей, промышленных товаров и на «многое другое». К тому же Соединенные Штаты и Китай решили не накладывать взаимные пошлины, которые собирались ввести 15 декабря.

К тому же, Трамп еще в октябре сообщил, что Китай начал закупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

Теги: США, Китай, торговое соглашение
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