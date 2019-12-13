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США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины
Трамп отметил, что сторонам удалось заключить соглашение в рамках первой фазы торговой сделки и пошлины на ввозимые в США товары, которые собирались ввести с 15 декабря, отменили. Китай ответил симметрично

США и Китай не будут накладывать очередные пошлины на китайские товары, которые собирались ввести с 15 декабря. Об этом в Twitter заявил американский президент Дональд Трамп.

Власти отказались от них, поскольку США и Китаю удалось договориться в рамках «очень долгой» первой фазы торговой сделки.

«Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров, и многое другое», — написал Трамп. Он при этом отметил, что введенные в мае 25-процентные пошлины на китайские товары пока сохранятся.

«Мы начнем переговоры по второму этапу немедленно, вместо того чтобы ждать до [окончания] выборов 2020 года. Это удивительная сделка для всех», — добавил президент США.

Замминистра финансов КНР Ляо Минь отметил, что Пекин также не будет вводить пошлины в отношении американских товаров, намеченные на 15 декабря.

Политика
Bloomberg узнал о решении Трампа одобрить первую часть сделки с Китаем

Накануне о том, что Трамп собирается одобрить первую часть сделки, сообщил Bloomberg. Президент объявил о первой «значительной» первой фазе в сделке с Китаем еще в октябре. Она предполагает, что КНР увеличит объем закупок продукции американского агропрома. Позже Трамп сообщил, что китайская сторона начала выполнять это условие, в связи с чем он решил не увеличивать с 15 октября размер пошлин с 25 до 30%.

В августе США решили ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая общей стоимостью $300 млрд. КНР заявила о симметричном ответе, таким образом с 1 сентября власти собирались увеличить сборы на 5078 товарных позиций на 5% и 10%. Часть из этих пошлин собирались взимать с 1 сентября, остальные — с 15 декабря.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Китай, ввозные пошлины, торговая война
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