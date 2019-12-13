США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины

Трамп отметил, что сторонам удалось заключить соглашение в рамках первой фазы торговой сделки и пошлины на ввозимые в США товары, которые собирались ввести с 15 декабря, отменили. Китай ответил симметрично

США и Китай не будут накладывать очередные пошлины на китайские товары, которые собирались ввести с 15 декабря. Об этом в Twitter заявил американский президент Дональд Трамп.

Власти отказались от них, поскольку США и Китаю удалось договориться в рамках «очень долгой» первой фазы торговой сделки.

«Они согласились на многие структурные изменения и массовые закупки сельскохозяйственной продукции, энергоносителей и промышленных товаров, и многое другое», — написал Трамп. Он при этом отметил, что введенные в мае 25-процентные пошлины на китайские товары пока сохранятся.

«Мы начнем переговоры по второму этапу немедленно, вместо того чтобы ждать до [окончания] выборов 2020 года. Это удивительная сделка для всех», — добавил президент США.

Замминистра финансов КНР Ляо Минь отметил, что Пекин также не будет вводить пошлины в отношении американских товаров, намеченные на 15 декабря.