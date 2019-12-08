Северная Корея объявила о проведении «очень важного» испытания

Сообщения об испытании поступают вслед за тем, как Пхеньян усилил давление на Вашингтон с целью заставить его пойти на уступки в переговорах по денуклеаризации

Ким Чен Ын (Фото: KRT / AP )

Пхеньян заявил в воскресенье, что провел «очень важное испытание» на своем космодроме Sohae, что окажет ключевое влияние на стратегическое положение страны. Об этом говорится в сообщении северокорейского агентства ЦТАК.

Испытания прошли в субботу днем, их результат был доложен в Центральный комитет правящей Рабочей партии КНДР, сказано в сообщении. Агентство сообщило, что результаты теста окажут «важное влияние на изменение стратегической позиции (Северная Корея) в ближайшем будущем».

О каких испытаниях идет речь, в сообщении не сказано. Агентство Associated Press добавляет, что спутниковые изображения говорят в пользу версии, что Северная Корея, возможно, готовится возобновить испытания двигателей, используемых для приведения в действие спутниковых пусковых установок на площадке космодрома.

Сообщения об испытании поступают после того, как Пхеньян усиливает давление на США с целью заставить их пойти на уступки в переговорах по денуклеаризации.