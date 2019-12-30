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Ким Чен Ын потребовал принять «наступательные меры» для безопасности КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме центрального комитета Трудовой партии заявил о необходимости обеспечения безопасности страны «наступательными» мерами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер заявил о необходимости принятия конструктивных и наступательных мер для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны. Кроме того, он поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР. Ким Чен Ын считает, что такие меры необходимы в свете сложившейся ситуации, отмечает агентство.

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Глава республики также сделал акцент на необходимости интенсивной борьбы с антисоциализмом, укреплении работы организаций трудящихся и нравственной дисциплины в обществе.

13 декабря Северная Корея провела успешные испытания на западном полигоне Сохэ. По заявлению властей, оно прошло в рамках укрепления стратегического ядерного сдерживания. На следующий день начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чон Чхон заявил, что проводимые Северной Кореей испытания необходимы для защиты от ядерной угрозы США. Он также отметил, что за последнее время КНДР добилась больших успехов в укреплении обороноспособности.

Теги: Ким Чен Ын, КНДР
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