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Трамп выразил надежду получить от лидера КНДР вазу вместо ракетного удара
Власти КНДР предупредили Вашингтон о возможном «рождественском подарке», обвинив США в том, что они намеренно затягивают переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова
Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предупреждения Северной Кореи о «рождественском подарке», заявив, что Соединенные Штаты могут справиться с любым сюрпризом, в том числе с испытаниями КНДР ядерного оружия.

«Мы выясним, что это за сюрприз. Посмотрим, что получится. Может, это хороший подарок. Может, этот подарок будет заключаться в том, что он [лидер КНДР Ким Чен Ын] пришлет мне красивую вазу вместо ракетного испытания», — заявил американский лидер, передает Reuters.

В начале декабря Северная Корея обвинила властей США в затягивании переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова в преддверии президентских выборов в 2020 году. Как заявил замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сонг, Вашингтон «стремится зарабатывать», вместо того чтобы идти на уступки. «Диалог, продвигаемый США, по сути, не что иное, как глупая уловка, призванная удерживать КНДР», — сказал дипломат. По его словам, «никто больше не будет прислушиваться к Соединенным Штатам». «Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить», — заключил чиновник.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, Северная Корея намерена проводить жесткую политику по отношению к Соединенным Штатам, которая включает в себя снятие с переговоров вопроса о денуклеаризации региона и укрепление статуса КНДР как государства, обладающего ядерным оружием. Неназванный собеседник телеканала уточнил, что новая политика Пхеньяна, вероятно, и является рождественским подарком, о котором говорил северокорейский чиновник. По данным CNN, Пхеньян также больше не будет добиваться отмены американских санкций как средства достижения экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, а вместо этого повысит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения, известной как чучхе. Источник CNN также заявил, что Ким Чен Ын, как ожидается, будет придерживаться подхода «жди и смотри». Такой подход, по мнению опрошенных телеканалом экспертов, связан с политической уязвимостью Трампа из-за его импичмента и надвигающихся президентских выборов.

В августе 2017 года Северная Корея объявила, что планирует нанести предупредительный пуск ракет, которые упадут в акватории Гуама — острова в Тихом океане, где находится американская военная база. Президент США Трамп в ответ на угрозы Пхеньяна назвал северокорейского лидера «маленьким ракетным человеком» и напомнил, что его ядерная кнопка гораздо больше и мощнее.

Цель для КНДР: как живут на американском острове Гуам
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Последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты состоялось в Северной Корее в ноябре 2017 года — была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-15. Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды с 2018 года, но существенного прогресса в диалоге о денуклеаризации не было. Северная Корея требует прекращения международных санкций, в то время как Соединенные Штаты заявляют, что Пхеньян должен сначала взять на себя обязательство отказаться от ядерного оружия.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, КНДР, ядерное оружие
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