Как выглядит многокилометровый снежный затор на трассе М-4 «Дон»
Обрушившийся на Ростовскую область снегопад нарушил движение на нескольких участках трассы М-4 «Дон». 30 марта к ночи пробка растянулась на 60 км, сообщали в региональном главке МЧС
Федеральная трасса М-4 «Дон» протяженностью 1,5 тыс. км связывает Москву с Краснодарским краем. В прошлом году в связи с ограничением авиасообщения с российским югом интенсивность движения по ней выросла на 15%
Этот снегопад стал самым поздним для Ростовской области почти за 30 лет. «Последний раз такая метель в течение трех дней в конце марта была в 1995 году», — сказал климатолог Александр Иошпа
Из-за снегопада также на несколько часов задержали семь поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и из Крыма в Москву
Во время снегопада на трассах в Ростовской области застряли 33 автобуса с более чем 700 пассажирами
По трассе М-4 ограничили движение фур и стали направлять их на стоянки до улучшения погоды
Службы с помощью бульдозеров организовывали «карманы» для проезда легковых автомобилей и техники. Спасатели сделали несколько технологических разрывов в осевом барьерном ограждении
Для застрявших людей организовали восемь мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения (ПВР). В них разместили более 180 человек, в том числе более 50 детей
К утру 31 марта пробка сократилась до 30 км
Службы также организовали доставку продуктов и раздачу водителям бензина и дизтоплива. Из пробки эвакуировали более 60 человек, сообщил утром в пятницу глава Ростовской области Василий Голубев
Около 9 утра по московскому времени по трассе в направлении Москвы пошли первые фуры. После 10 утра глава ГУ МЧС региона Сергей Филиппов сообщил в эфире «России 24», что движение по трассе началось в обе стороны. В заторе на тот момент оставалось около тысячи машин. По словам Филиппова, полностью стабилизировать ситуацию на трассе получится к субботе.