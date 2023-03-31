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Как выглядит многокилометровый снежный затор на трассе М-4 «Дон»

Из-за снегопада на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области к ночи 30 марта образовалась многокилометровая пробка. Спасатели развернули пункты обогрева, в четырех районах области ввели режим ЧС. Движение по дороге удалось начать только утром 31 марта. Ситуация на трассе М-4 — в фоторепортаже РБК
Обрушившийся на Ростовскую область снегопад нарушил движение на нескольких участках трассы М-4 &laquo;Дон&raquo;. 30 марта к ночи пробка растянулась на 60&nbsp;км, сообщали в региональном главке МЧС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Обрушившийся на Ростовскую область снегопад нарушил движение на нескольких участках трассы М-4 «Дон». 30 марта к ночи пробка растянулась на 60 км, сообщали в региональном главке МЧС

Федеральная трасса М-4 &laquo;Дон&raquo; протяженностью 1,5 тыс. км связывает Москву с Краснодарским краем. В прошлом году в связи с ограничением авиасообщения с российским югом интенсивность движения по ней выросла на 15%
Фото: МЧС России

Федеральная трасса М-4 «Дон» протяженностью 1,5 тыс. км связывает Москву с Краснодарским краем. В прошлом году в связи с ограничением авиасообщения с российским югом интенсивность движения по ней выросла на 15%

Этот снегопад стал самым поздним для Ростовской области почти за 30 лет. &laquo;Последний раз такая метель в течение трех дней в конце марта была в 1995 году&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал климатолог Александр Иошпа
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Этот снегопад стал самым поздним для Ростовской области почти за 30 лет. «Последний раз такая метель в течение трех дней в конце марта была в 1995 году», — сказал климатолог Александр Иошпа

Из-за снегопада также на несколько часов задержали семь поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и из Крыма в Москву
Фото: МЧС России

Из-за снегопада также на несколько часов задержали семь поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и из Крыма в Москву

К ликвидации последствий снегопада привлекли 232 человека и 150 единиц техники. В четырех районах Ростовской области ввели режим ЧС: это Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский и Октябрьский, а также город Шахты
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

К ликвидации последствий снегопада привлекли 232 человека и 150 единиц техники. В четырех районах Ростовской области ввели режим ЧС: это Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский и Октябрьский, а также город Шахты

Во время снегопада на трассах в Ростовской области застряли 33 автобуса с более чем 700 пассажирами
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Во время снегопада на трассах в Ростовской области застряли 33 автобуса с более чем 700 пассажирами

По трассе М-4 ограничили движение фур и стали направлять их на стоянки до улучшения погоды
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

По трассе М-4 ограничили движение фур и стали направлять их на стоянки до улучшения погоды

Службы с помощью бульдозеров организовывали &laquo;карманы&raquo; для проезда легковых автомобилей и техники. Спасатели сделали несколько технологических разрывов в осевом барьерном ограждении
Фото: МЧС России

Службы с помощью бульдозеров организовывали «карманы» для проезда легковых автомобилей и техники. Спасатели сделали несколько технологических разрывов в осевом барьерном ограждении

Для застрявших людей организовали восемь мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения (ПВР). В них разместили&nbsp;более 180 человек, в том числе более 50 детей
Фото: МЧС России

Для застрявших людей организовали восемь мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения (ПВР). В них разместили более 180 человек, в том числе более 50 детей

К утру 31 марта пробка сократилась до 30&nbsp;км
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

К утру 31 марта пробка сократилась до 30 км

Службы также организовали доставку продуктов и раздачу водителям бензина и дизтоплива. Из пробки эвакуировали более 60 человек, сообщил утром в пятницу глава Ростовской области Василий Голубев
Фото: МЧС России

Службы также организовали доставку продуктов и раздачу водителям бензина и дизтоплива. Из пробки эвакуировали более 60 человек, сообщил утром в пятницу глава Ростовской области Василий Голубев

Около 9 утра по московскому времени по трассе в направлении Москвы пошли первые фуры. После 10 утра глава ГУ МЧС региона Сергей Филиппов сообщил в эфире &laquo;России 24&raquo;, что движение по трассе началось в обе стороны. В заторе на тот момент оставалось около тысячи машин. По словам Филиппова, полностью стабилизировать ситуацию на трассе получится к субботе.
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Около 9 утра по московскому времени по трассе в направлении Москвы пошли первые фуры. После 10 утра глава ГУ МЧС региона Сергей Филиппов сообщил в эфире «России 24», что движение по трассе началось в обе стороны. В заторе на тот момент оставалось около тысячи машин. По словам Филиппова, полностью стабилизировать ситуацию на трассе получится к субботе.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа Ростовская область М-4 «Дон»
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Семь поездов задержали из-за снегопада в Ростовской области
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В Ростовской области из-за снегопада застряли 33 автобуса
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Затор из-за снега на трассе М-4 в Ростовской области сократился на треть
Общество
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