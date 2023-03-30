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Участок трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за мощного снегопада

Ростовское ГИБДД сообщило о полном перекрытии участка М-4 «Дон» из-за мощного снегопада
Участок трассы на черноморские курорты России оказался перекрыт из-за снегопада, который привел к многокилометровым пробкам

Участок трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за мощного снегопада
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На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области 30 марта перекрыли движение из-за мощного снегопада, сообщает Госавтоинспекция региона.

«С 20 часов до особого распоряжения для ликвидации последствий снегопада временно прекращено движение транспорта с 907-го по 983-й километр автодороги М-4 «Дон» в обоих направлениях», — сообщила ГИБДД. Об этом также говорится на сайте «Автодора».

Губернатор Василий Голубев позднее сообщил в телеграм-канале, что в городе Шахты и четырех районах области — Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском — введен режим ЧС.

В Госавтоинспекции рассказали, что из-за снегопада было «значительно затруднено» движение на участке трассы в Каменском районе Ростовской области, с 920-го по 953-й километр. По трассе ограничили движение фур и направили их на стоянки до улучшения погоды.

«Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий, особенно если на автомобиле установлена летняя резина», — говорится в сообщении.

«Автодор» отметил, что для помощи застрявшим в пробке автомобилистам направили семь экипажей аварийных комиссаров. Стягивается тяжелая техника для расчистки проезжей части. МЧС также направило технику для помощи в буксировке машин и развернуло пункты обогрева.

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Ростовское ГУ МЧС 30 марта выпустило предупреждение о налипании снега, а также об «очень сильных осадках» в виде дождя и мокрого снега. Губернатор ранее сообщил, что из-за снега в регионе 35 тыс. человек остались без света. На 31 марта Ростовский гидрометцентр прогнозирует умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, но в отдельных районах они будут сильными.

Трасса М-4 «Дон» протяженностью 1,5 тыс. км соединяет Москву с Краснодарским краем. В 2022 году интенсивность движения по ней выросла на 15% на фоне прекращения авиасообщения с российским югом, сообщил в августе «Росавтодор». С конца февраля 2022 года из-за закрытия воздушного пространства после начала военной операции запрещены полеты в 11 городов, в том числе Анапу, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Геленджик и другие.

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Ростов-на-Дону Сочи М-4 снегопад Погода пробки туризм
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