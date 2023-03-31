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В Ростовской области из-за снегопада застряли 33 автобуса

Из-за снегопада в Ростовской области на трассах застряли 33 автобуса с 766 пассажирами

В Ростовской области из-за снегопада застряли 33 автобуса
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На трассах Ростовской области застряли 33 автобуса с 766 пассажирами, в регионе по-прежнему действует режим ЧС из-за сильного снегопада. Об этом сообщает издание 161.ru со ссылкой на Минтранс по региону.

Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС Фото:Эрик Романенко / ТАСС

«В 33 застрявших на трассах автобусах находятся 766 пассажиров», — говорится в сообщении. В регионе со вчерашнего вечера закрыты автовокзалы.

Из-за сильного снегопада режим ЧС в Ростовской области действует в четырех западных районах Ростовской области — Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском и Каменском, — а также в городе Шахты. Движение на участке трассы М-4 «Дон» было перекрыто. Трасса протяженностью 1,5 тыс. км соединяет Москву с Краснодарским краем.

Утром губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что затор на трассе М-4 удалось сократить на треть — с 60 до 39 км. По его словам, развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания и 17 пунктов временного размещения, в них находятся 187 человек, из них 58 детей.

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Теги
Ростовская область затор снегопад Минтранс Василий Голубев
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