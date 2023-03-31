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В Ростовской области возобновили движение по трассе М-4 «Дон»

МЧС по Ростовской области: движение по трассе М-4 «Дон» возобновили в обе стороны
Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области улучшается и пробку удалось сократить с 60 до 30 км, рассказал глава ГУ МЧС по региону
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Ростовской области открыли движение в обе стороны по трассе М-4 «Дон», где в заторе застряло свыше 1 тыс. машин. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».

«В заторе находятся еще более тысячи машин. В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — отметил он.

В Ростовской области возобновили движение по трассе М-4 «Дон»
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Филиппов рассказал, что ситуация улучшается и пробку удалось сократить с 60 до 30 км. Вдоль трассы были организованы пункты обогрева, а в пунктах временного размещения находятся около 134 человек, в том числе 30 детей, добавил он.

По данным главка, около 09:00 мск в направлении Москвы пошли первые фуры. Службы занимались расчисткой дорожного полотна и организации «карманов» для проезда транспорта. Был эвакуирован 51 человек.

Ранее в Ростовской области из-за снегопада на трассе М-4 образовался затор. Этот снегопад назвали самым поздним за почти 30 лет. «Последний раз такая метель в течение трех дней в конце марта была в 1995 году», — подчеркивает климатолог Александр Иошпа.

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В четырех западных районах Ростовской области — Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском и Каменском, — а также в городе Шахты ввели режим ЧС. Движение на участке трассы М-4 «Дон» было перекрыто.

Из-за непогоды семь поездов в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задержали на несколько часов, рассказали РБК в компании «ГрандСервисэкспресс».

Помимо этого, на трассах Ростовской области застряли 33 автобуса с 766 пассажирами. В регионе с вечера 30 марта закрыты автовокзалы.

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М-4 Дон движение
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Семь поездов задержали из-за снегопада в Ростовской области
Общество
В Ростовской области из-за снегопада застряли 33 автобуса
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