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Семь поездов задержали из-за снегопада в Ростовской области

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Семь поездов в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении из Крыма в Москву задержали на несколько часов из-за снегопада в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении компании «ГрандСервисэкспресс», поступившем в РБК.

  • «Поезд № 174 Москва — Евпатория задерживается на 2 часа 9 минут;
  • поезд № 8 Санкт-Петербург — Севастополь опаздывает на 4 часа 13 минут, для пассажиров организовано дополнительное питание;
  • поезд № 170 Санкт-Петербург — Симферополь на 54 минуты;
  • поезд № 28 Симферополь — Москва опаздывает на 12 минут;
  • поезд № 28 Москва — Симферополь опаздывает на 57 минут».

Ранее в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» образовался затор из-за снегопада. МЧС расчищают от снега дорогу. Вдоль трассы открыто семь пунктов временного размещения. В них эвакуированы 147 человек, в том числе 34 ребенка.

В Ростове-на-Дону назвали снегопад 30 марта самым поздним за почти 30 лет, об этом, в частности, говорил климатолог Александр Иошпа.

Днем 31 марта МЧС сообщил, что движение в обе стороны по трассе М-4 «Дон» открыли в обе стороны. В заторе находиться больше тысячи машин. Затор из машин достигал 60 километров. На дороге развернули 8 мобильных пунктов обогрева и питания, семь пунктов временного размещения и маршруты доставки продуктов. В пробке застряли 33 автобуса, в них были 766 пассажиров.

Семь поездов задержали из-за снегопада в Ростовской области
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