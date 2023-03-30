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В четырех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за снегопада

Губернатор Голубев: в четырех районах Ростовской области введен режим ЧС из-за снегопада

В четырех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за снегопада
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В четырех западных районах Ростовской области — Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском, а также в городе Шахты введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Вечером 30 марта из-за снега на участке трассы М-4 «Дон» в регионе перекрыли движение из-за количества осадков до особого распоряжения, сообщили в Госавтоинспекции региона. Там уточнили, что из-за снегопада было затруднено движение также на участке трассы в Каменском районе с 920-го по 953-й километр. По дороге ограничили движение фур и направили их на стоянки до улучшения погодной ситуации.

По поручению Голубева на месте находятся заместитель губернатора Сергей Бодряков, начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов, представители министерства транспорта области, госкомпании «Автодор» и ГИБДД.

В «Автодоре» добавили, что для помощи застрявшим в пробке автомобилистам направили семь экипажей аварийных комиссаров, была стянута тяжелая техника для расчистки проезжей части. МЧС направило технику для помощи в буксировке машин, были развернуты пункты обогрева.

Протяженность трассы М-4 «Дон» составляет 1,5 тыс. км. Она соединяет Москву с Краснодарским краем. В прошлом году по ней выросла интенсивность движения на 15% из-за прекращения авиасообщения с российским югом — с конца февраля 2022-го года запрещены полеты в 11 городов, в том числе в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар и др.

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