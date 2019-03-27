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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+10,75%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Что известно о компаниях — новосибирских активах Михаила Абызова
26 марта был задержан экс-министр Михаил Абызов. По версии следствия, он с сообщниками похитил 4 млрд руб. у двух новосибирских энергетических компаний. Что известно о связанных с ним предприятиях в регионе — в обзоре РБК
Михаил Абызов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

АО «Сибэко»

АО «Сибэко» создано в 2004 году (прежнее наименование — закрытое акционерное общество «Новосибирскэнерго»). В его состав входят шесть ТЭЦ в Новосибирске, Куйбышеве и Бийске. «Сибэко» аффилировано со структурами «Группы Е4». В январе 2018 года вошло в структуру Сибирской генерирующей компании. В преддверии сделки аналитики оценивали стоимость ОАО «Сибэко» в 18–24 млрд руб.

«Группа Е4»

Инжиниринговая «Группа Е4» была частью активов группы «RU-COM». По данным «РИА Новости», единственным бенефициаром «Группы Е4» была Екатерина Сиротенко — до 2016 года жена Абызова. До июня 2015 года владельцем Е4 была кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов. При переходе на госслужбу он передал «Группу Е4» в доверительное управление. В 2014 году «Группа Е4» перестала платить по кредитам, а в 2016 ее признали банкротом. Конкурсные кредиторы Альфа-банк и Redeliaco Holdings в 2019 году подали иск о привлечении людей, которые контролировали компанию — Михаила Абызова, Екатерины Сиротенко и бывшего президента E4 Андрея Малышева — к субсидиарной ответственности по ее долгам. Сумма требований составила 33,6 млрд руб.

ООО «РУ-КОМ»

Зарегистрировано в Москве, учредитель — Михаил Абызов, он и сейчас является конечным бенефициаром этой компании. По данным с официального сайта одного из подразделений группы, в составе ООО трудятся более 60 000 специалистов, выручка группы компаний «RU-COM» составляет 220 млрд. рублей.

Видео: СК РФ

ООО «Региональная компания «Резерв»

Известно, что ООО «Региональная компания «Резерв» в 2008 году выступала одним из учредителей крупнейшего в Новосибирской области свиноводческого комплекса «АО Кудряшовское», основным владельцем которого сейчас является Александр Рогожин, который входил в совет директоров ОАО «Новосибирскэнерго», а в 2006 году возглавил совет директоров «Бийскэнерго».

ЗАО «Строитель»

Принадлежало бывшему главе RU-COM Николаю Степанову. В 2017 году акционерное общество обанкротилось.

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ОАО «Новосибирскэнерго»

Было предшественником ОАО «Сибэко», ликвидировано в 2015 году. По данным «Контур. Фокус», в числе преемников также АО «Региональные электрические сети».

АО «Региональные электрические сети»

Дочерняя компания «Сибэко», оказывает услуги по передаче электроэнергии в Новосибирской области и занимает 72,9% этого рынка в регионе. Находится по доверительным управлением МРСК Сибири, которая входит в группу компаний ПАО «Россети».

Автор: Анна Иванова
Теги: Михаил Абызов
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