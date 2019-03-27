26 марта был задержан экс-министр Михаил Абызов. По версии следствия, он с сообщниками похитил 4 млрд руб. у двух новосибирских энергетических компаний. Что известно о связанных с ним предприятиях в регионе — в обзоре РБК

Михаил Абызов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

АО «Сибэко»

АО «Сибэко» создано в 2004 году (прежнее наименование — закрытое акционерное общество «Новосибирскэнерго»). В его состав входят шесть ТЭЦ в Новосибирске, Куйбышеве и Бийске. «Сибэко» аффилировано со структурами «Группы Е4». В январе 2018 года вошло в структуру Сибирской генерирующей компании. В преддверии сделки аналитики оценивали стоимость ОАО «Сибэко» в 18–24 млрд руб.

«Группа Е4»

Инжиниринговая «Группа Е4» была частью активов группы «RU-COM». По данным «РИА Новости», единственным бенефициаром «Группы Е4» была Екатерина Сиротенко — до 2016 года жена Абызова. До июня 2015 года владельцем Е4 была кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов. При переходе на госслужбу он передал «Группу Е4» в доверительное управление. В 2014 году «Группа Е4» перестала платить по кредитам, а в 2016 ее признали банкротом. Конкурсные кредиторы Альфа-банк и Redeliaco Holdings в 2019 году подали иск о привлечении людей, которые контролировали компанию — Михаила Абызова, Екатерины Сиротенко и бывшего президента E4 Андрея Малышева — к субсидиарной ответственности по ее долгам. Сумма требований составила 33,6 млрд руб.