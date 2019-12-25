Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым

Первый пассажирский поезд из Москвы в Крым отправился в путь, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

В нем на полуостров отправились 973 человека, сообщили в компании-операторе «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд «Таврия», который проедет по Крымскому мосту, отправился с Казанского вокзала. Время в пути до Симферополя составит 33 часа, пассажиры прибудут туда утром в четверг, 26 декабря. За это время состав преодолеет 2009 км. Всего на маршруте будет четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ под номерами 27 и 28.

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря. Он проехал в кабине машиниста из Керчи в Тамань, а также поучаствовал в режиме телемоста в церемонии отправления первого пассажирского поезда из Петербурга в Севастополь.