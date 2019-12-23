В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 пассажиров

В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 пассажиров

Пассажирами поезда Санкт-Петербург — Севастополь, который первым пройдет по Крымскому мосту, станут более 600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Поезд № 7/8 отправится из Петербурга 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. Из Москвы поезд на полуостров отправится 24 декабря, время в пути до Симферополя — 33 часа.

В инфоцентре добавили, что среди пассажиров фигурируют Людмила и Юрий Песочниковы — проводник и начальник поезда № 7, курсировавшего по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь через территорию Украины. Этот маршрут существовал с 1959 по 2014 год.

18 декабря Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.