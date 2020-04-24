Набиуллина на конференцию после заседания ЦБ надела брошь в виде домика

Эльвира Набиуллина (Фото: cbr.ru / Facebook)

Глава Центрального банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина надела брошь-домик на лацкан пиджака на пресс-конференцию после заседания совета директоров. Трансляция заседания велась на канале банка в YouTube.

На заседании совет директоров ЦБ принял решение снизить ставку сразу на 0,5%, до 5,5%. На таком уровне ставка ЦБ была последний раз в 2014 году. Регулятор считает, что это «окажет дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса и компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанные с падением цены на нефть».

Ранее, 20 марта, на очередное заседание совета директоров ЦБ Набиуллина надела брошь-неваляшку.

На конференции она говорила о том, что Банк России будет следить за рисками финансовой стабильности. Тогда ЦБ принял решение не повышать ключевую ставку из-за обвала рынков рубля и сохранил ее на уровне 6%.