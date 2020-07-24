Набиуллина надела броши с подковой и буквой V на пресс-конференцию ЦБ

Эльвира Набиуллина (Фото: Банк России / Youtube)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка России надела броши в виде буквы «V» и подковы. Так она появилась. Трансляция с мероприятия шла на канале регулятора в YouTube.



Пользователи Сети в комментариях под трансляцией высказали свои предположения насчет того, что могут означать эти символы. «V брошка — я так понимаю, намек на скорое восстановление?» — говорится в одном из комментариев. По словам другого пользователя, «это значит, что ЦБ во всем мире набросили ликвидности на рынок».

Сама Набиуллина отказалась объяснить значение броши. «Если я буду объяснять, это будет достаточно скучно, поэтому возможны разные интерпретации и версии», — сказала она, передает корреспондент РБК.

24 июля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25%. Это стало третьим снижением ставки с начала пандемии коронавируса. Кроме того, это новый минимум стоимости заимствований в истории России.

В июне Набиуллина прикрепила к лацкану пиджака значок в виде голубя. В тот день совет директоров Центробанка принял решение понизить ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%.