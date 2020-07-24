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Набиуллина надела броши с подковой и буквой V на пресс-конференцию ЦБ

Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Банк России / Youtube)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка России надела броши в виде буквы «V» и подковы. Так она появилась. Трансляция с мероприятия шла на канале регулятора в YouTube.

Пользователи Сети в комментариях под трансляцией высказали свои предположения насчет того, что могут означать эти символы. «V брошка — я так понимаю, намек на скорое восстановление?» — говорится в одном из комментариев. По словам другого пользователя, «это значит, что ЦБ во всем мире набросили ликвидности на рынок».

Сама Набиуллина отказалась объяснить значение броши. «Если я буду объяснять, это будет достаточно скучно, поэтому возможны разные интерпретации и версии», — сказала она, передает корреспондент РБК.

Набиуллина на выступлении после снижения ставки надела брошь-голубь
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Эльвира Набиуллина

24 июля совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,25%. Это стало третьим снижением ставки с начала пандемии коронавируса. Кроме того, это новый минимум стоимости заимствований в истории России.

В июне Набиуллина прикрепила к лацкану пиджака значок в виде голубя. В тот день совет директоров Центробанка принял решение понизить ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%.

На финансовом рынке тех, кто придерживается жесткой линии и выступает за высокие ставки, называют «ястребами». «Голуби» являются сторонниками мягкой политики и понижения ставок.

В апреле, когда Банк России решил понизить ставку сразу на 0,5%, до 5,5%, Набиуллина прикрепила брошь-домик. В марте, когда ставка была сохранена на уровне 6%, она появилась на публике со значком-неваляшкой.

Теги: Эльвира Набиуллина, украшение
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