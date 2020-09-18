Набиуллина надела брошь play and pause на пресс-конференцию по ставке

Эльвира Набиуллина (Фото: Банк России / Youtube)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь со значками play and pause на конференцию по базовой ставке, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос журналистов, как глава ЦБ выбирает броши, она ответила, что подбирает их в соответствии с ситуацией и настроением.

Ранее Центробанк после трех снижений ключевой ставки решил взять паузу и оставить ее неизменной — 4,25%. До этого регулятор три раза понижал ставку — на 0,5 п.п. в апреле, на 1 п.п. в июне и 0,25 п.п. в июле. Сегодняшний уровень считается историческим минимумом.

В июле на пресс-конференцию ЦБ Набиуллина надела броши в виде буквы «V» и подковы, но не объяснила их значение. Пользователи Сети предположили, что «V» может быть намеком на скорое восстановление рынков.