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Набиуллина на конференцию после сохранения ставки надела брошь-неваляшку

Эльвира Набиуллина (Фото: ЦБ РФ)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь-неваляшку на лацкан пиджака на пресс-конференцию после заседания совета директоров, которая проходила онлайн. Об этом сообщает корреспондент РБК. 

Совет директоров ЦБ не стал повышать ключевую ставку из-за обвала рынков рубля и сохранил ее на уровне 6%. Во время конференции Набиуллина отметила, что банк еще не снял с повестки вопрос о повышении ставки.

Она сообщила, что Банк России будет следить за рисками финансовой стабильности, которые, по ее словам, обычно становятся проинфляционными факторами.

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Глава ЦБ заявила, что у банка есть достаточное количество инструментов, чтобы устранить угрозы финансовой стабильности. Однако у Центробанка нет заранее определенного курса рубля, после достижения которого регулятор начнет предпринимать меры.

Теги: ЦБ, Эльвира Набиуллина
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