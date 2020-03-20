Набиуллина на конференцию после сохранения ставки надела брошь-неваляшку

Эльвира Набиуллина (Фото: ЦБ РФ)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела брошь-неваляшку на лацкан пиджака на пресс-конференцию после заседания совета директоров, которая проходила онлайн. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Совет директоров ЦБ не стал повышать ключевую ставку из-за обвала рынков рубля и сохранил ее на уровне 6%. Во время конференции Набиуллина отметила, что банк еще не снял с повестки вопрос о повышении ставки.

Она сообщила, что Банк России будет следить за рисками финансовой стабильности, которые, по ее словам, обычно становятся проинфляционными факторами.

Глава ЦБ заявила, что у банка есть достаточное количество инструментов, чтобы устранить угрозы финансовой стабильности. Однако у Центробанка нет заранее определенного курса рубля, после достижения которого регулятор начнет предпринимать меры.