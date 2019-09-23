Победители премии «Эмми» — 2019. Фоторепортаж

Команда сериала «Игра престолов», получившего главную награду. В 2019 году он был выдвинут в 32 категориях — рекордном количестве номинаций
Питер Динклейдж, исполнявший в «Игре престолов» роль Тириона Ланнистера, признан лучшим актером второго плана в драматическом сериале. Он уже становился обладателем «Эмми» в этой номинации за ту же роль в 2011-м, 2015-м и 2018 году
Лучшей актрисой второго плана в драме стала Джулия Гарнер — за роль в сериале «Озарк»
Джоди Комер признали лучшей актрисой в драматическом сериале, она исполняет одну из главных ролей в сериале «Убивая Еву»
Лучшим комедийным сериалом сезона стал «Дрянь». Он также получил награды за сценарий и режиссуру, а исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж признана лучшей актрисой в комедийном сериале
Лучшим актером второго плана в комедийном сериале стал Тони Шэлуб, исполняющий роль отца главной героини в «Удивительной миссис Мейзел». Этот сериал стал вторым по числу номинаций после «Игры престолов»: он был выдвинут в 20 категориях
Лучшим мини-сериалом стал «Чернобыль». Также награды получили режиссер сериала Йохан Ренк (на фото второй слева) и сценарист Крейг Мэйзин (в центре на первом плане)
Лучшим актером в драматическом сериале признан Билли Портер — за роль в сериале «Поза»
Награду как лучший телефильм получил сериал «Черное зеркало» (интерактивный выпуск «Брандашмыг»)