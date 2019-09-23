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Победители премии «Эмми» — 2019. Фоторепортаж
В Лос-Анджелесе в 71-й раз вручили телевизионные награды «Эмми». Лучшим драматическим сериалом в очередной раз признали «Игру престолов». Кто еще получил награды в 2019 году — в фоторепортаже РБК
Фото: Mike Blake / Reuters

Команда сериала «Игра престолов», получившего главную награду. В 2019 году он был выдвинут​ в 32 категориях — рекордном количестве номинаций

Фото: Mike Blake / Reuters

Питер Динклейдж, исполнявший в «Игре престолов» роль Тириона Ланнистера, признан лучшим актером второго плана в драматическом сериале. Он уже становился​ обладателем «Эмми» в этой номинации за ту же роль в 2011-м, 2015-м и 2018 году​

Фото: Chris Pizzello / AP

Лучшей актрисой второго плана в драме стала Джулия Гарнер — за роль в сериале «Озарк»​

Фото: Danny Moloshok / AP

Джоди Комер признали лучшей актрисой в драматическом сериале, она исполняет одну из главных ролей в сериале «Убивая Еву»​

Слева направо: актеры сериала «Дрянь» Эндрю Скотт, Фиби Уоллер-Бридж, Сиан Клиффорд и Бретт Гелман
(Фото: Monica Almeida / Reuters)

Лучшим комедийным сериалом сезона стал «Дрянь». Он также получил награды за сценарий и режиссуру, а исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж признана лучшей актрисой в комедийном сериале

Фото: Mike Blake / Reuters

Лучшим актером второго плана в комедийном сериале стал Тони Шэлуб, исполняющий роль отца главной героини в «Удивительной миссис Мейзел». Этот сериал стал вторым по числу номинаций после «Игры престолов»: он был выдвинут в 20 категориях​

Фото: Mike Blake / Reuters

Лучшим мини-сериалом стал «Чернобыль». Также награды получили режиссер сериала Йохан Ренк (на фото второй слева) и сценарист Крейг Мэйзин (в центре на первом плане)

Фото: Phil McCarten / AP

Лучшим актером в драматическом сериале признан Билли Портер — за роль в сериале «Поза»

Слева направо: продюсеры «Черного зеркала» Аннабель Джонс, Чарли Брукер и Рассел МакЛин​
(Фото: Monica Almeida / Reuters)

Награду как лучший телефильм получил сериал «Черное зеркало» (интерактивный выпуск «Брандашмыг»)

Теги: мультимедиа, «Эмми», «Игра престолов», Чернобыль
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