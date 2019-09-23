Победители премии «Эмми» — 2019. Фоторепортаж

Питер Динклейдж, исполнявший в «Игре престолов» роль Тириона Ланнистера, признан лучшим актером второго плана в драматическом сериале. Он уже становился​ обладателем «Эмми» в этой номинации за ту же роль в 2011-м, 2015-м и 2018 году​