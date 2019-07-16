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Apple $230 (+12,55%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,56%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Сериал «Игра престолов» номинировали на «Эмми» в рекордных 32 категориях
«Игра престолов» была номинирована в главной категории «Лучший драматический сериал». Ее актеры получили номинации «Лучшая мужская и женская роли», «Лучшие актер и актриса второго плана» и другие
Эмилия Кларк (Фото: GameOfThrones / Facebook)

Сериал «Игра престолов» студии HBO получил рекордное число номинаций на телепремию «Эмми». Трансляция велась на сайте премии.

«Игра престолов» была номинирована в категории «Лучший драматический сериал». Кита Хэрингтона выдвинули в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», Эмилию Кларк — «Лучшая женская роль».

В категории «Лучшая актриса второго плана» номинированы Лина Хеди, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи, Софи Тернер. Альфи Аллен, Питер Динклейдж и Николай Костер-Вальдау удостоились номинаций за лучшую мужскую роль второго плана. Карис ван Хаутен была номинирована в категории «Лучшая приглашенная актриса».

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Второе место по количеству номинаций занял сериал «Удивительная миссис Мейзел» (копродукция Dorothy Parker Drank Here Productions,
Picrow и Amazon Studios), который был представлен в 20 категориях. Также в тройку лидеров вошел мини-сериал «Чернобыль» (копродукция HBO и Sky), который получил 19 номинаций.

Вручение премии состоится 22 сентября.

В прошлом году сериал «Игра престолов» получил приз в категории «Лучший драматический сериал». Последний эпизод заключительного, восьмого сезона вышел 19 мая этого года.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Игра престолов», телесериал, «Эмми»
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