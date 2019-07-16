Сериал «Игра престолов» номинировали на «Эмми» в рекордных 32 категориях

Сериал «Игра престолов» номинировали на «Эмми» в рекордных 32 категориях

«Игра престолов» была номинирована в главной категории «Лучший драматический сериал». Ее актеры получили номинации «Лучшая мужская и женская роли», «Лучшие актер и актриса второго плана» и другие

Эмилия Кларк (Фото: GameOfThrones / Facebook)

Сериал «Игра престолов» студии HBO получил рекордное число номинаций на телепремию «Эмми». Трансляция велась на сайте премии.

«Игра престолов» была номинирована в категории «Лучший драматический сериал». Кита Хэрингтона выдвинули в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале», Эмилию Кларк — «Лучшая женская роль».

В категории «Лучшая актриса второго плана» номинированы Лина Хеди, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи, Софи Тернер. Альфи Аллен, Питер Динклейдж и Николай Костер-Вальдау удостоились номинаций за лучшую мужскую роль второго плана. Карис ван Хаутен была номинирована в категории «Лучшая приглашенная актриса».